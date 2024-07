Crise post-électorale en Mauritanie : la MOEUA appelle à la retenue

Dans ses recommandations contenues dans une déclaration publiée le 1er juillet, elle invite les candidats à « faire preuve de retenue en toutes circonstances et à recourir aux voies légales en cas d’éventuelles contestations et à continuer à promouvoir le dialogue et la recherche du consensus en vue du renforcement de la paix et la sécurité dans le pays ».

La MOEUA de soutenir que lors de cette élection présidentielle du 29 juin dernier, les bureaux de vote étaient accessibles dans 86% des cas.

Elle a affirmé, par ailleurs qu’il « y a un nombre important de bulletins nuls et neutres estimés respectivement à 53.787 et 31.608 dans les bureaux visités ». Ceci, résulte, selon elle, d’un manque de sensibilisation à « l’éducation civique électorale des citoyens ».

En outre, la mission d’observation note une participation des femmes et des jeunes « inégalement répartie entre les zones urbaines et rurales et suivant le niveau de la densité démographique, tenant compte des écarts de température entre le matin et le soir du jour du vote».

Elle recommande, en ce sens, d’accorder plus de places à ces électeurs cibles « pour stimuler davantage la démocratie participative et inclusive ».

Rappelons que les résultats provisoires de la commission électorale nationale indépendante (CENI) donnent la victoire au premier tour au candidat M. Mohamed Cheikh El Ghazwani, Président sortant qui a obtenu 55,26% des voix. L’opposant M. Biram Dah Abeid, lui, a obtenu 22,10% des voix.