UCAD: Sortie de la première promotion en gériatrie-gérontologie de l’Afrique de l’Ouest

Les étudiants de la première promotion de gériatre-gérontologue de l’Afrique de l’Ouest formés par la Faculté de Médecine de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont reçu leurs diplômes, samedi 9 mars 2024 au service de gériatrie du Centre hospitalier national universitaire de Fann.

La première promotion de l’Afrique de l’Ouest comprend huit gériatres gérontologues dont quatre femmes et quatre hommes dont deux internes des hôpitaux. La cérémonie a été présidée par le coordonnateur de l’enseignement de la gériatrie-gérontologie de l’Université de Dakar, le Professeur Mamadou Coumé par ailleurs Président de la Société sénégalaise de gériatrie et de gérontologie (SSGG) et de la Société ouest africaine de gériatrie et de gérontologie (SOAGG).

Cette cérémonie a été mise à profit pour faire l’intégration des étudiants en première année pour la 5ème promotion entrante 2023/2024 de spécialisation en gériatrie-gérontologie et célébrer en même temps la journée internationale des droits de la femme. La mise en place de la formation en gériatrie et gérontologie à l’Université de Dakar trouve sa justification dans le contexte de la transition démographique marquée par le vieillissement de la population, la prévalence croissante des maladies chroniques et l’augmentation de l’espérance de vie.

L’objectif de cette formation est d’améliorer la qualité des soins prodigués aux personnes âgées. Elle offre des diplômes d’études spécialisées en gériatrie et gérontologie qui durent quatre ans, ainsi que des licences, des masters et des diplômes universitaires (DU).

Cette formation est ouverte à tous, attirant un nombre significatif de participants venant de divers pays de la sous-région tels que le Bénin, le Togo, la Côte d’Ivoire, le Cameroun, le Burkina Faso, la Guinée, le Maroc, etc.