Les boissons chaudes privilégiées…

À la “coupure”, buvez d’abord. Un liquide tiède de préférence. Privilégiez l’eau, une tisane, un chocolat chaud ou un café léger et bannissez les limonades du commerce, car elles sont excessivement sucrées. Il vaut mieux préparer ses propres jus naturels et les sucrer modérément. Puis nourrissez-vous progressivement et sainement, en variant les mets tout le long du Ramadan. Il ne faut pas bourrer en quelques minutes l’estomac resté vide toute la journée, d’une masse déraisonnable de nourritures.

Interdictions

Éviter les excès de pâtisseries et autres multiples sucreries et petits salés. Il ne faut pas jeûner quand votre condition médicale ne le permet pas. Ainsi, quand on a un ulcère et autres problèmes gastriques, la vacuité de l’estomac favorise l’apparition de douleurs abdominales, voire de saignement ou de perforations de la muqueuse de l’estomac. Idem quand on souffre de problèmes hormonaux graves, ou qu’on a de la fièvre, avec des conséquences fâcheuses possibles.

Éviter de jeûner aussi quand on doit prendre certains médicaments à des horaires diurnes précis ou ceux dont les effets secondaires sont à risque pour le jeûneur : aspirine, quinine, certains médicaments du cœur, anti-diabétiques.

Ils favorisent les hypoglycémies dont les signes avant-coureurs sont: maux de têtes, tremblements, faim douloureuse, malaises. L’évolution pouvant se faire vers une chute et syncope.