Conférence : Annoncé à l’université Cheikh Anta Diop Juan Branco sera finalement au …

Annoncé à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar pour une conférence, Juan Branco sera finalement au CICES, ce jeudi 6 juin. L’avocat franco-espagnol avait annoncé qu’il était invité par les étudiants en droit. Mais ces derniers, tout comme l’UCAD, ont démenti l’information.

Cependant, pour Me Branco, une demande a bien été envoyée à l’UCAD. “Apparemment, les héros du peuple ne sont pas les bienvenus à l’UCAD. Pape Abdoulaye Touré et Falla Fleur, martyrs, avaient, contrairement à ce qui a été affirmé, demandé l’autorisation de l’administration de l’UCAD afin de m’y inviter. Celle-ci avait acquiescé. Leurs noms, cependant, parvenus à l’oreille du recteur, n’ont, semble-t-il, pas fait son bonheur. Celui-ci, à minuit passé, a donc décidé de communiquer. Il semblerait qu’il soit plus facile pour certains de fermer un an durant leur université que d’y laisser quelques dignes paroles prospérer”, a déclaré Branco.

Il a ensuite annoncé qu’il sera au CICES, à la salle du 4 Avril. “Je n’ai pas l’intention de m’abaisser à discuter ou polémiquer avec ces êtres qui ont par le passé tant de fois atteint à leur dignité. Je m’adresserai donc aux étudiants et à ceux qui font, ont fait, et feront, l’honneur du Sénégal, ce jour à 17 h, au CICES, salle 4 Avril”, a poursuivi Juan Branco.