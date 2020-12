UCAD : «Huit nouveaux pavillons sont en construction au grand campus» selon le directeur du Coud

Le Directeur général du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), Maguette Sène, a annoncé la finition des travaux de huit nouveaux pavillons dans le grand campus de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, en marge d’un séminaire sur le Duc.

Déclinant sa mission au niveau du Coud, il dit : «Je travaille à ce que les étudiants évoluent dans un environnement meilleur, que les conditions d’hébergement soient les meilleures, que les conditions de restauration soient meilleures, que toutes les œuvres sociales destinées aux étudiants soient meilleures.»

Très sûr de ses promesses, Maguette Sène certifie que le problème d’hébergement et de restauration entre autres ne seront bientôt qu’un vieux souvenir à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar.

«En arrivant au Coud, j’ai trouvé là-bas d’importants chantiers dans le domaine de l’hébergement. Rien que dans le grand campus, il y a huit nouveaux pavillons qui sont en construction et seront bientôt livrés.»

Il ajoute : «L’objectif final est de permettre au maximum d’héberger les étudiants. Je crois que c’est une attente forte du monde estudiantin pour que le maximum des étudiants puisse obtenir des lits. Pour y parvenir, il faudrait assez de pavillons pour les accueillir et le Président Macky Sall avec les partenaires a engagé un important projet de construction de pavillons. Dans le projet en cours de finition, il y a aussi de grands restaurants à construire et d’autres infrastructures et cela est une grande ambition que le président de la République a pour l’université de Dakar et les autres universités du Sénégal.»

Le quotidien