Société: Pour échapper à un rapport sexuel forcé, A. Ndiaye a sauté du 3eme étage

C’est une affaire très complexe que les policiers du commissariat des Parcelles Assainies ont géré cette semaine. En effet, une jeune dame répondant au nom de Ami Ndiaye a sauté du 3ème étage d’un appartement de la cité Mixta de Dakar. Elle comptait par ce geste se soumettre un énième rapport sexuel que voulait lui imposer son petit copain nigérian.

Entre Ami Ndiaye et le Nigérian Oriabu Evidence, une l’idylle a failli conduire à la tragédie. Et si le Nigérian s’en est, pour le moment, tiré sans grands dangers en étant simplement privé de liberté de liberté, la fille, par contre, est clouée sur un lit de soins à l’hôpital général de Grand Yoff, ex CTO. Et rien ne dit qu’elle s’en sortira sans séquelles. A l’origine de ce drame se trouve la volonté du Nigérian d’entretenir un rapport sexuel non protégé avec Ami Ndiaye. Si le Oriabue Evidence a déclaré que “la fille est (sa) copine et que par conséquence (ils ont) toujours entretenu des rapports sexuels et ne voyais aucun problème à le refaire avec elle”, pour la fille par contre, “les choses ont changé. Elle sort avec un autre homme et a voulu mettre un terme à sa relation avec le Nigérian. Et ne comptait faire de rapport sexuel avec lui.” A confié à Kewoulo une source judiciaire.

Néanmoins, c’est des HLM que Ami Ndiaye est venue, pour retrouver “son copain” à la cité Mixta. Et le ton est vite monté. “Je suis venue la-bas, parce-que c’est lui qui était, en premier, venu chez moi, aux HLM. Et est parti en confisquant mon téléphone. Ensuite, il m’a demandé de venir récupérer mon téléphone. C’est pourquoi je suis arrivé chez lui. Mais, à ma grande surprise, il m’a séquestré et m’a frappé.” A déclaré la fille.

Si à ce point du récit le couple semble uni, c’est sur les raisons de cette séquestration que les protagonistes divergent. “La fille a déclaré que le gars voulait entretenir une sexuelle forcée avec elle. Elle a refusé. Et c’est là qu’il a commencé à la battre.” A déclaré à Kewoulo une source judiciaire. “Oui je reconnais l’avoir battu dans la chambre. Et mon ami, qui était dans le salon, est intervenu et on s’est bagarré.” A reconnu le Nigerian.

Toutefois, A. Ndiaye prendra l’opportunité que lui a offert l’absence de son copain -qui était occupé à se battre avec son ami-pour sauter du balcon du 3 ème étage. Atterrissant au sol, elle a subi de nombreuses blessures. Et, c’est en entendant les cris des voisins venus récupérer la fille au sol que Oriabue Évidence a daigné s’empresser de venir à son secours. Interpellé par la foule, il a été remis aux policiers du commissariat des Parcelles Assainies. De son côté, prise en charge par les sapeurs pompiers, A. Ndiaye a été acheminé à l’hôpital général de Grand-Yoff. Et depuis la survenue de cette affaire qui s’est déroulée il y a deux semaines, le couple ne s’est plus revu. Ce matin, c’est le tribunal des figurants délits de Dakar qui les recevra pour essayer de trancher la poire de la discorde.