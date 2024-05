Trubinal de Dakar : Tout sur le procés de Bah Diakhaté et de Imam Ndaw

À 11h29, l’imam Ndao affirme que lors de son interrogatoire par la police, les enquêteurs l’ont contraint à avouer en l’absence de son avocat. Il déclare qu’ils ont manipulé l’enregistrement audio, en coupant certaines parties pour présenter uniquement ce qui les arrange, et en omettant le reste. L’imam insiste sur le fait qu’il est un homme de foi et que l’audio en question a été enregistré après les manifestations à l’UCAD. Selon lui, dans cet enregistrement, il dispensait des enseignements.

À 11h32, Bah Diakhaté déclare : « Je m’adressais à Ousmane Sonko en tant que leader du Pastef, mais pas en tant que ministre. Je n’ai jamais accusé Sonko. Il y a deux enregistrements audio, celui de 2024 et celui de 2024 ».

Cependant, ces propos ont été contestés par l’imam Ndao, affirmant avoir entendu Monsieur Diakhaté faire ses accusations contre Sonko.

À 11h34, l’imam Ndao affirme : « Je Je ne faisais que conseiller Ousmane Sonko. J’ai simplement repris des propos trouvés sur Internet. Je ne voulais pas que Sonko ait des problèmes. La plupart des choses que j’ai dites, je les ai entendues de Bah Diakhaté. Je le répète, ce ne sont pas mes propos n’ai jamais dit que j’avais commis une faute et que je demandais pardon à Ousmane Sonko. Je soutiens que dans le procès-verbal de la police, les enquêteurs l’ont écrit, mais je ne l’ai jamais dit ».

À 11h38, l’imam Ndao fait volte-face et admet avoir tenu certains propos à l’encontre de Sonko. Toutefois, il déclare : « ».

À 11h42, l’imam Ndao mentionne Adji Sarr en disant qu’elle avait accusé Sonko de comportements inappropriés, et c’est ces propos-là qu’il a repris.

L’imam Ndao ajoute : « On m’a forcé à signer le PV, mes avocats n’étaient pas présents. Ils ne m’ont pas informé de mon droit à avoir un avocat ».

À 11h50, l’imam Ndao déclare : « Si vous voulez, vous pouvez m’enfermer 10 ans parce que je ne savais pas que c’était interdit. Je l’apprends aujourd’hui ». Le procureur lui demande s’il le regrette. L’imam Ndao réplique que cela dépendra de comment les choses se passeront. « Je ne fais partie d’aucun parti politique. Si j’ai parlé comme je l’ai fait, c’est parce que j’ai la religion et c’est ce qui m’intéresse ».

À 11h55, l’imam Ndao précise : « Ce que j’ai dit à la police, c’est que s’ils pensent que j’ai tort, je peux demander pardon pour la paix. Et comme Sonko est un musulman comme moi, je suis prêt à lui demander pardon ».

À 12 h Imam Ndao au juge « je ne regarde pas votre justice mais celui de Dieu. Si Ousmane Sonko venait je serais son imam »

L’imam, face aux questions de Me El Hadj Diouf, s’essuie le crâne. Son avocat lui demande qui a invité Mélenchon à l’université pour rencontrer les étudiants et les influencer, sachant que Mélenchon est partisan de la cause des homosexuels. Imam Ndao finit par répondre d’une voix basse que c’est Ousmane Sonko.

« Sonko n’a pas le pouvoir d’un président, par conséquent, le parquet a tort », a insisté Me El Hadj Diouf.

12 h13, la plaidoirie de Me Elhadji Diouf, avocat de la défense

Me El Hadj Diouf, l’un des avocats de l’imam Ndao, interroge son client. Il déclare : « On a menti sur toi et on t’a injustement enfermé ». Il poursuit en affirmant : « Ce pour quoi on te poursuit est une erreur, car il n’y a jamais eu d’offense envers le Premier ministre. Ousmane Sonko n’a pas le pouvoir politique ni les prérogatives que le Chef de l’État lui donne, au point qu’on t’arrête pour offense au chef de l’État. Sonko n’a pas le statut de président, c’est-à-dire “da faay président président lou” en wolof », a-t-il ajouté, avant d’être rappelé à l’ordre par le procureur.

À 12h23, Imam Ndao déclare : « Je n’ai jamais rencontré Macky Sall, malgré les accusations portées contre moi en tant que partisan de l’APR. Je le répète, je ne fais pas de politique et je ne l’ai jamais fait ».

“Limite-toi à répondre aux questions qui te sont posées. Si tu reviens encore sur ton amour pour Diomaye, je ne te défendrai plus“, a pesté Me El Diouf après que son client ait déclaré qu’il aime beaucoup Bassirou Diomaye Faye et qu’il respecte Ousmane Sonko. Me Diouf a exhorté son client à garder sa dignité et à répondre aux questions sans détour.

À 12h30 : L’Imam Ndao, s’adressant au procureur, déclare : “On a condamné Ousmane Sonko à 2 ans de prison pour corruption de la jeunesse, ce sont des faits que j’ai rapportés. Pour moi, la corruption de la jeunesse consiste à abuser d’une femme, c’est ce que j’ai compris.” Prenant la parole, le Procureur a affirmé qu’Ousmane Sonko aurait répondu à Mélenchon que l’acceptation de l’homosexualité au Sénégal pourrait constituer un casus belli (acte de nature à motiver une déclaration de guerre). Des affirmations que Me El Hadj Diouf a balayées. Selon l’avocat, “Ousmane Sonko a parlé de tolérance mais jamais d’entreprendre une guerre“.

Revenant sur la déclaration de patrimoine de Ousmane Sonko, Bah Diakhaté a affirmé “que dans son livre Solutions en 2016, il a fait sa déclaration de patrimoine. L’immeuble qu’il a vendu le 6 mars 2018 ne figurait pas dans sa déclaration de patrimoine. J’ai même déposé une plainte à l’OFNAC pour le dénoncer. L’immeuble a été vendu à 100 millions de francs à une dame.” Selon Me El Hadj Diouf, ils ont les preuves de cette vente qu’ils ont versées dans le dossier.

Bah Diakhaté a en profité pour réaffirmer son appartenance à l’APR.

“Je dis qu’Ousmane Sonko est avec des gens qui ont des liens avec les homosexuels. Je détiens des photos de certains de ses proches lors d’une gay pride“, a déclaré Bah Diakhaté.

“Je me suis adressé à Ousmane Sonko en tant que président du Pastef. Lors de la rencontre à l’UCAD, Ousmane Sonko a parlé de l’homosexualité. Concernant Oxfam, je n’ai pas dit que Sonko a reçu 100 millions de leur part.”

12h07, À à Bah Diakhaté de prendre la parole, il est interrogé par ses avocats

Un des avocats de Bah Diakhaté lance ceci : “En tant que lanceur d’alerte, il a fourni toutes les preuves de ses accusations“. La robe noire en profite pour demander au Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, de finaliser la loi sur la protection des lanceurs d’alerte.

À 13h04, Le procureur à Bah Diakhaté “Qu’est-ce qui prouve que ce titre de vente est authentique, étant donné la complexité et la confidentialité de la procédure ? Je ne dis pas que cet acte est faux, mais j’en doute.”

À 13h 13, Les avocats de Bah Diakhaté réclament la présence de Sonko au tribunal pour répondre

Diakhaté accuse les partisans de Pastef d’avoir ressurgi et publié cette vidéo, affirmant qu’elle n’apparaît en aucun cas sur ses comptes sur les réseaux sociaux.

Malgré l’insistance du procureur sur la date de réalisation de la vidéo, Diakhaté maintient qu’il ne l’a pas publiée. Il soutient que les faits sont amnistiés et qu’il ne répondra pas davantage.

À 13h 22, Interrogé par le procureur concernant les vidéos impliquant Sonko, Bah Diakhaté affirme : « J’ai réalisé cette vidéo en 2022 après les accusations de Sonko contre Macky Sall concernant la promotion de l’homosexualité. »

À 13h30, Bah Diakhaté maintient ses dénégations malgré un interrogatoire serré. Interrogé par son avocat, Me El Hadj Diouf, le mis en cause affirme : « Je n’ai fait que relater des faits et apporter des preuves. Je n’ai offensé personne. »

Bah Diakhaté : « Ma réaction est politique. En bon militant, je voulais montrer à ceux qui critiquent mon leader, le président Macky Sall jusqu’à le faire perdre les élections ne sont pas mieux que lui. Ma réponse était politique et visait le parti Pastef. »

À 13h48 : Les débats sont clos pour une pause d’une heure.

À tout de suite