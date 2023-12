Troubles en Guinee-Bissau : Le président Umaro Sissoco Embalo et celui du Parlement s’accusent mutuellement

En Guinée-Bissau, le président Umaro Sissoco Embalo a mis en cause nommément le président du Parlement d’être derrière les événements durant les premiers jours de décembre 2023. Des affrontements entre militaires que le chef d’État qualifie de tentative de coup d’État et qui l’ont conduit à prononcer la dissolution de l’Assemblée nationale. Le 6 décembre, Umaro Sissoco Embalo a ac- cusé Domingos Simões Pereira sur France 24 : « Mais c’est lui qui est derrière le coup d’État » a accusé le pré- sident Embalo, citant des écoutes téléphoniques. « Il n’y a aucun genre de lien qui doit lier le président du Parle-

ment avec les militaires ou des policiers. En plus, plus grave, c’est quand il y a liaison entre le président d’un Parlement et le commandant de la garde nationale. »

Le chef de l’État poursuit : quand le procureur général de la République a arrêté l’ancien ministre des Finances et le secrétaire d’État du Trésor pour des détournements de fonds allégués d’un montant de dix millions de dollars, « le président de l’Assemblée a donné des instructions au commandant de la garde nationale pour aller les prendre dans les prisons de la police judiciaire, pour que l’enquête ne se poursuive pas. Parce que tout le monde le sait, il est mêlé à cette corruption. »

Le principal intéressé répond à ces accusations sur RFI : affabulations, dit en substance Domingos Simões Pereira. « Personne ne croit à cela, d’abord parce que j’étais en réunion avec trois autres éléments à ma maison quand on a appris que les deux ministres avaient été arrêtés, assure-t-il au micro de Laurent Correau. Et j’ai continué en compagnie de ces éléments jusqu’au moment où l’information est arrivée qu’il y avait eu un coup de force pour les libérer. Mais ce qui est aussi étonnant :