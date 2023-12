Préoccupée par la question de l’accès à l’eau, CARITAS Sénégal a organisé, ce jeudi 07 décembre 2023 à la pouponnière des sœurs de la Médina, un atelier de sensibilisation et de formation des journalistes sur la gestion et la préservation du liquide précité.

En effet, l’atelier présidé par l’Abbé Etienne Diagne DIENNE, directeur de la CARITAS diocésaine de Thiès et président de la commission nationale hydraulique de la CARITAS Sénégal vise à imprégner, les journalistes porteurs de voix, sur les enjeux liés à l’eau qu’elle considère non comme une ressource mais un bien commun dont tout individu à le droit d’accéder.

Cette rencontre cherchait aussi et en dehors des objectifs premiers que s’est assigné la CARITAS et qui sont de contribuer à l’amélioration de la gouvernance de l’eau par le renforcement des capacités des acteurs, la création et l’animation d’un cadre de vie d’analyse de l’eau au Sénégal et dans la sous-région, à outiller les journalistes afin de mieux faire passer l’information mais aussi et surtout d’interpeller et inviter les candidats à l’élection présidentielle à se prononcer sur cette question plus que jamais essentielle pour la vie et la survie de tout être vivant.

La CARITAS d’ajouter par la voix de monsieur Mignane Diouf du forum social sénégalais que: ‘‘toute vie commence et se termine par l’eau; que l’eau est un bien commun et non une marchandise, mais aussi et surtout que l’eau c’est la vie et aucune vie n’est possible sans l’eau et que ce qui fait la vie ne saurait se vendre ou faire l’objet de commerce ”.

La CARITAS interpelle ainsi et au delà des journalistes, les autorités politiques et les citoyens ordinaires à épouser le combat du droit de l’accès à l’eau qui revêt en dehors de sa fonction de ressource vitale, une fonction culturelle et cultuelle.