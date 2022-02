Tentative de coup d’État en Guinée-Bissau : le mystère s’épaissit

Au début du mois, il semblait que la Guinée-Bissau était sur le point d’être victime de ce que l’on a appelé l’épidémie de coups d’État en Afrique de l’Ouest, mais certains doutent désormais de la version officielle des événements.

Après avoir connu plus d’une douzaine de coups d’État ou de tentatives de coup d’État depuis son indépendance en 1974, et avoir été utilisée comme une voie de passage pour le trafic de drogue, la Guinée-Bissau annonce que des personnes tentent de renverser le président Umaro Sissoco Embaló, dans un contexte d’instabilité.

Le Mali, la Guinée et le Burkina Faso avaient tous récemment succombé à des prises de pouvoir militaires et, le 1er février, des hommes armés ont fait irruption dans le palais du gouvernement dans la capitale, Bissau. Le président, et son cabinet se trouvaient dans l’enceinte du palais pour une réunion.

Mais après cinq heures de combats, qui ont fait 11 morts, M. Embaló a déclaré que tout était fini et a établi un lien entre ce qu’il a appelé une tentative de prise de pouvoir et le commerce illégal de drogues. S’exprimant à nouveau cette semaine, il désigne comme étant à l’origine de la tentative de coup d’État trois hommes qui avaient déjà été arrêtés par les États-Unis pour avoir tenté d’expédier de la cocaïne.