Tribunal de Ziguinchor: Guy Marius Sagna et Cie libérés

Le réquisitoire du procureur de la république près du tribunal régional de Ziguinchor ( deux ans dont six mois ferme plus une amande de 100 milles pour Guy, six mois dont 3 mois ferme pour Amadou Tom Mbodj plus 100 milles amande et 3 mois dont 1 mois de sursis assorti de 50 milles d’amande pour Cheikh Sourath Sagna) ,jugé sévère par la défense, n’a pas finalement suffit pour la cour de garder en prison Guy Marius et sa bande d’accusés en détention.

En effet, la cour qui a statué publiquement sur les faits reprochés aux prévenus: participation à une marche interdite, participation à l’organisation d’une marche interdite, provocation directe d’attroupement non armé ayant entrainé la destruction de biens appartenant à autrui, a condamné à Guy Marius à un mois de sursis avec une amande de 50 milles francs pour provocation directe d’attroupement non armé et actions diverses ayant entrainé la destruction de biens appartenant à autrui.

Quant à Amadou Tom Mbodj il est reconnu coupable de participation à une marche non autorisée et a subit la même peine que son camarade de combat Guy Marius Sagna.

Les autres détenus ont eux aussi tous étés mis en libertés et l’audience a été levée vers 00h 38mn.

Source: Kewoulo