L’ancien lutteur Meissa Diaw dit Boy Kairé a été victime d’un braquage dans la nuit du 18 au 19 aout 2020 à son domicile, à Keur Ndiaye Lo. Les malfrats lourdement armés, ont ouvert le feu avant d’emporter 5 moutons de race de Ladoum. « J’ai entendu du bruit sur la terrasse. D’ailleurs, c’est ce qui m’a réveillé. Donc, je suis sorti pour vérifier. C’est là que je suis tombé sur 7 personnes encagoulées de petite taille. Quand ils m’ont vu arriver, les mis en cause ont commencé à tirer des coups de feu. Par prudence, j’ai préféré les laisser partir avec le bétail », a-t-il déclaré devant la barre de la chambre criminelle de Dakar qui jugeait, hier mardi, les accusées, Abdoulaye Ka, Mouhamed Sow, Malal Sow et Mor Guèye pour vol de bétail.

Poursuivant son récit au cours de l’interrogatoire d’audience, le lutteur révèle s’être rendu, le 19 aout 2020, à la sureté urbaine pour déposer une plainte. Moustapha Guèye alias Mor a été le premier à être interpellé par les limiers. D’après les déclarations de la partie civile, le Sieur Guèye l’a trouvé à la brigade pour lui présenter ses excuses. « Mor Guèye s’est agenouillé devant moi pour me demander pardon. J’ignorai les raisons, mais il me demandait de me fier aux bons rapports que j’entretenais avec sa famille. », a fait savoir le plaignant.

Considéré comme le cerveau de la bande, Mor Guèye avait reconnu les faits à l’enquête préliminaire avant de balancer ses supposés complices. « Le 10 aout, Malal Sow m’a appelé dans sa chambre pour me dire qu’ils ont repéré des moutons de race Ladoum à Keur Ndiaye Lo et qu’ils ont besoin de renfort. Le 18 aout, ils m’ont contacté à 3h, je les ai rejoints chez Boy Kairé. Ils étaient armés. C’est Malal qui a dirigé l’opération », avait-il déclaré devant les gendarmes enquêteurs. C’est sur la base de ces déclarations que les mis en cause ont été arrêtés le 25 aout.

Seulement, 2 ans après, au cours de leur procès, le sieur Guèye est revenu sur ses aveux circonstanciés. Il nie avoir participé à ce braquage avant de disculper ses amis. Il ressort des débats d’audience qu’Abdoulaye Ka, Mouhamed et Malal Sow étaient chez eux au moment des faits. A la barre, les accusés ont tous nié leur implication dans ce vol. l’avocat de la partie civile a réclamé la somme de 20 millions de FCFA. Dans son réquisitoire, le procureur de la République a souligné les zones d’ombre, concernant l’implication des accusés dans cette affaire, à l’exception de Mor Guèye.

Selon le maitre des poursuites, ce dernier a montré un comportement douteux démontrant sa culpabilité dans cette affaire. Ainsi, le représentant du parquet demande au tribunal de retenir contre Mor Guèye les faits de vol en réunion commis la nuit portant sur du bétail avec usage d’armes. Il a ainsi requis 20 ans de réclusion criminelle contre l’accusé et demandé l’acquittement des autres accusés. Les avocats de la défense ont plaidé pour l’acquittement pur et simple de tous les accusés. Les robes noires soutiennent que le plaignant n’a pu identifier aucun des prévenus dans la pénombre. Ces derniers étaient encagoulés.

Délibéré prévu le 15 novembre prochain.

L’Observateur.