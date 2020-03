Traitement du Covid-19 : Eva Marie Cole Seck défend le Pr Didier Raoult

Alors que certains spécialistes contestent les propositions du Pr Didier Raoult qui plaide pour le recours à la chloroquine afin de soigner le Covid 19 , d’autres appellent à plus de considération au traitement préconisé par ce spécialiste des maladies infectieuses. Et, selon L’As, le Pr Awa Marie Cole Seck en fait partie.

Hier, contactée au téléphone par nos confrères de «TFM», elle a soutenu qu’il fallait être humble et respecter le savoir des gens. Selon l’ancienne ministre de la Santé, la proposition du Pr Raoult pourrait être une piste à explorer. Selon Pr Awa Marie Cole Seck, si la chloroquine s’avère efficace, on devrait l’utiliser. «Pr Raoult est un expert dans son domaine qu’il connait très bien», a vanté Pr Awa Marie Cole Seck.