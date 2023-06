Un trafiquant découvert avec 254 cornes de chanvre indien et simule une maladie d'asthme en face du bar

À l’âge de 55 ans, O. Diagne a été traîné au barreau du tribunal correctionnel le 14 juin pour être jugé pour le crime d’offrir ou de vendre de la drogue. L’accusé a été arrêté en détention de 254 cornets de chanvre indien. Il ressort du rapport d’enquête qu’il a été arrêté à Medina, non loin de l’hôpital Abass Ndao où il établit son domicile.

Petite taille habillée d’un t-shirt rouge et un pantalon qui se détache malgré la ceinture de taille, O. Diagne révèle une identité avec de multiples préjugés à cause des nombreuses cicatrices sur le visage et la tête. La cour l’a interrogé afin d’évaluer sa responsabilité dans les faits pour lesquels il fait l’objet de poursuites. Il réfute les accusations qui pèsent contre lui.

« La police a trouvé 15 cornées devant moi », a-t-il déclaré mais il se rétracte rapidement de la part du juge qui lui rappelle ses déclarations contenues dans le rapport préliminaire.

Au moment de l’enquête, vous avez dit 20 cornets, vous venez nous dire aujourd’hui qu’il s’agit donc de 15 cornets ceci signifie que les 239 cônes ont été inventés par les enquêteurs alors que la saisie a été scellée, où la police a-t-elle trouvé cette quantité de drogue ? », lui demanda à juste titre le magistrat.

Ils m’ont retrouvé à la plage pendant que je prenais un bain et ils m’ont interrogé. J’ai de l’asthme et j’ai pris ce médicament pour apaiser ma douleur », a répondu au défendeur que le juge a invité à répondre à la question précise posée précédemment.

Lorsque la police est venue me chercher, ils ont trouvé 20 cornets sur moi avant de me renvoyer chez moi. Les 20 cônes, je les ai mis dans mes poches après les avoir pris à la plage, je ne sais pas qui les a laissés là», a répondu O. Diagne.

Il ressort de la procédure d’audience que le produit interdit lui a été donné par le sieur Abou, mais devant le barreau, la défenderesse a soutenu qu’il ne savait pas.

Il ne m’a jamais donné de drogue. « J’ai de l’asthme et j’ai utilisé des médicaments pour me traiter », a-t-il poursuivi.

Un asthmatique n’a pas besoin d’une telle quantité de médicaments pour traiter quel était l’objectif de celui-ci? », déclare le Procureur

Il ne servait pas à fumer. Pour me guérir, je l’ai cuit avant d’utiliser le liquide comme remède. Je vous le promets, monsieur le juge », a expliqué O. Diagne.

Dans sa conclusion, le Maître des poursuites a demandé 2 ans de prison ferme contre l’accusé, soulignant que la culpabilité de ce dernier n’était pas mise en doute.

La défense a soutenu que le médicament avait été récupéré par son client sur la base de la maladie d’O. Diagne, qui précise le conseil est atteint d’un asthme chronique. L’avocat a plaidé pour une requalification des faits d’offre et de transfert de drogues en détention à des fins personnelles. La robe noire a pris fin en invitant la cour à une application bienveillante de la loi contre son client.

Dans son verdict, le juge a reconnu O. Diagne coupable des faits qui lui sont reprochés. Il a été condamné à 2 ans d’emprisonnement ferme.