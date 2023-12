Brouillard à Dakar : Dr Yassine Dia détaille les risques sanitaires

L’atmosphère est recouverte d’une couche poussiéreuse depuis quelques jours à Dakar et partout dans les régions. Les populations, par réflexe, ont renoué avec le port du masque pour se protéger des éventuelles conséquences. Mais quelles peuvent être les conséquences de cette situation sur le corps humain pour ne pas dire sur la santé des hommes et des femmes qui vaquent à leur préoccupation et affrontent le climat ? Qu’en est-il de ce qui souffre déjà de maladies chroniques ? Réponses avec le Dr Yassine Dia.



Le docteur Yassine Dia, pneumologue en service à l’Hôpital de Fann et à l’Hôpital Dalal Jam de Guédiawaye, a fait le diagnostic. A l’en croire, les maladies chroniques et le climat qui sévit actuellement au Sénégal ne font pas bon ménage.

Elle relève en particulier les risques qu’encourent actuellement ceux qui souffrent de maladies respiratoires, les personnes âgées et les enfants. «Quand on parle de santé humaine, c’est très large. Les enfants et les personnes âgées sont des populations assez particulières. Maintenant, comme nous sommes pneumologues, on met l’accent sur les maladies respiratoires”, dit-elle.

La spécialiste relève que “ les particules polluantes inspirées se retrouvent au niveau des voies respiratoires. Ce sont des éléments qui peuvent être considérés comme des corps étrangers et l’organisme va essayer de se défendre”.

Poursuivant elle observe que “s’il s’agit de personnes qui ont des maladies chroniques, elles vont avoir des difficultés pour se débarrasser de ces corps étrangers, donc ces petites particules qui vont pénétrer dans les voies respiratoires”. C’est pourquoi, explique en outre la praticienne, qu’on fait face à une résurgence des maladies chroniques parmi lesquelles, l’asthme qui est une maladie des bronches. ”Des crises d’asthme peuvent être déclenchées de manière plus rapprochée et plus fréquente”, renseigne-t-elle.

Selon elle, il y a également d’autres maladies chroniques qui peuvent être en rémission comme la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO). C’est une maladie pulmonaire courante qui réduit le flux d’air et cause des problèmes respiratoires. «On l’appelle aussi emphysème ou bronchite chronique. En cas de BPCO, des sécrétions peuvent endommager ou obstruer les poumons. Les symptômes comprennent une toux (parfois avec expectorations muqueuses), une difficulté à respirer, une respiration sifflante et de la fatigue», a-t-elle confié.

Quelles précautions?

En ce qui concerne les précautions, des recommandations sont souvent faites aux patients fragiles des voies respiratoires de se protéger : “Il ne faut sortir que pour les déplacements nécessaires. Ceux qui font du sport doivent aussi prendre des précautions ou éviter d’en faire. Ils peuvent attendre que le temps soit plus clément. Il y a une mention particulière pour les personnes âgées, les enfants”.

Toutes ces deux franges «sont considérées comme fragiles» Cela, indique-t-elle, parce que le système immunitaire d’un enfant n’est pas très mature. Alors que pour les personnes âgées, leur système immunitaire est très fragile. Cependant, elle signale que «tout le monde est exposé mais il y a des personnes qui doivent faire plus attention que d’autres».