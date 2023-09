Trafic de chanvre indien : J. M et Cie tombent á Guédiawaye

La police de Wakhinane-Nimzatt à Guédiawaye a mis fin aux agissements d’un groupe de trafiquants de chanvre indien dans la commune. Il s’agit des nommés de J. M, M. T et A. B. Ils ont été pris en possession de cornets de l’herbe illicite dans des endroits différents de la localité.

Selon le journal Les Echos, tout est déclenché avec la mise à contribution des hommes du lieutenant de police Djibril Cissé qui envahissent le terrain et fouillent les différents quartiers généraux (Qg) des dealers, qui évoluent dans des endroits réputés criminogènes dans le secteur. Notamment, le quartier Baye Laye et les alentours immédiats du bassin de rétention d’Asecna. Ces derniers se rendent très souvent sur les lieux en question et écoulent en toute discrétion leur marchandise prohibée auprès d’une clientèle triée sur le volet.

Ce samedi, vers 18h, les agents de terrain ont appris la présence d’un dealer nommé J. M. au quartier dénommé Baye Laye et effectué une descente discrète sur les lieux. Ils identifient le trafiquant, via un signalement et l’interpellent. Ils le jettent ensuite dans le panier à salade et poursuivent l’opération aux abords du bassin de rétention. A ce niveau aussi, informe le journal, ils appréhendent deux autres vendeurs de chanvre indien nommés M. T. et A. sur qui ils trouvent 51 cornets de chanvre indien destinés à la vente.

Conduits au poste de police, les trois présumés dealers ont reconnu les griefs retenus contre eux. Ils ont été présentés, hier, devant le procureur du tribunal de grande instance de Guédiawaye. Ils sont poursuivis pour détention, offre et cession de chanvre indien.