Touba : un bébé retrouvé mort noyé, sa mère arrêtée

Émoi et consternation au quartier Darou Marnane de Touba où un bébé a été retrouvé mort noyé dans le bassin d’une maison. Le corps d’A. N., âgé de 10 mois, a été déposé à la morgue de l’hôpital de Ndamatou pour autopsie. L’enquête ouverte par le commissariat de Ndamatou a permis de déterminer les circonstances de la mort de l’enfant.

Dans son premier interrogatoire, la mère de l’enfant, A. Lo, âgée de 18 ans, a déclaré que son fils se trouvait dans la chambre de sa belle-mère, après le déjeuner. Plus tard, elle a été informée par un enfant âgé de 4 ans que son bébé était introuvable. “J’ai entamé des recherches jusqu’à découvrir son corps dans le bassin à l’arrière-cour“, a déclaré la mère de la victime lors de son premier face-à-face avec les hommes du commissaire Mame Arona Ba. Les policiers ont constaté que le bassin a un rebord d’environ 1m50 carrelé et fermé.

Au cours de sa deuxième audition, la mère du bébé n’a pas voulu coopérer avec les enquêteurs. Ainsi l’affaire a failli disloquer la famille des Ndiaye. En effet, certains soupçonnaient un crime maquillé.

Convoquée hier mardi vers 17 h, A. Lo a fini par reconnaître sa négligence dans la mort de son bébé. Elle a avoué avoir posé son fils sur le rebord du bassin, pour le protéger des piqûres des fourmis. “Je me suis introduite, par la suite, dans la cuisine pour manger. Mon enfant a rampé et est tombé dans le bassin à mon insu. Ne l’ayant pas retrouvé, je me suis enfuie dans ma chambre“, a-t-elle déclaré lors de son troisième interrogatoire.

A.Lo a été placée, hier, en garde à vue au commissariat de Ndamatou pour homicide involontaire, mise en danger de la vie d’autrui et non-assistance à une personne en danger.