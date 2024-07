“Tôt ou tard, tu seras lyonnais'”Ce que Aulas avait dit à Moussa Niakhaté

Après avoir porté les couleurs de Valenciennes et du FC Metz, l’international sénégalais, Moussa Niakhaté, va faire son retour en France sous la tunique de l’Olympique lyonnais. Le transfert de l’ex-défenseur de Nottingham Forest de 28 ans est estimé à 31 millions euros, devenant ainsi le joueur le plus cher de l’histoire de OL.

Si beaucoup ne l’attendaient pas dans cette formation, Niakhaté, lui, se souvient d’une discussion avec l’ancien président de l’OL, Jean-Michel Aulas, qui prédisait son arrivée.

‘’C’est incroyable ! Quand Lyon était venu à Saint-Symphorien en avril 2018, ils nous avaient mis 5-0. C’était un de mes pires matchs. J’avais vraiment été mauvais. J’étais fautif sur les deux premiers buts’’, s’est remémoré le joueur de 28 ans sur OL Play. Et à la fin du match, quand on descend pour repartir dans nos vestiaires respectifs, M. Aulas, qui était en béquilles à ce moment-là, serre la main aux 22 acteurs. Et quand il me serre la main, il la garde et il dit devant tout le monde : ‘Tôt ou tard, tu seras lyonnais’. Il n’y avait pas spécialement de contact avec Lyon. Six ans après, me voilà”.