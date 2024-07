COUD : les militants du Pastef sont fâchés contre le …

La plupart des militants du Pastef (au pouvoir) ont la rancune tenace. Les plus radicaux ne goûtent pas les nominations de proches de l’ancien régime dans les différentes stations de l’administration publique. Le nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD), Dr Ndéné Mbodji, l’a appris à ses dépens.

L’AS rapporte qu’il est reproché à ce dernier d’avoir nommé «Zakaria Camara comme chef du bureau de l’accueil et du protocole au COUD». Ce dernier, indique le journal, est réputé «proche de l’ancien directeur général, Maguette Sène, [et désigné parmi les] insulteurs de Sonko». Une raison suffisante pour que les Patriotes réclament son limogeage, rapporte la même source.

Cette levée de boucliers a poussé le service de communication du COUD à sortir un communiqué, repris par L’AS, dans lequel il semble regretter la nomination de Zakaria Camara, invoquant de possibles «des erreurs de repositionnement ou de redéploiement». «M. Mbodji prend acte et promet de continuer à apporter les ajustements nécessaires, avant de remercier les militants de Pastef de leur engagement en faveur d’un Sénégal plus équitable et plus juste», tempère la note.