À peine sorti de prison, le responsable du parti Pastef, Birame Soulèye Diop s’est rendu dans la cité du rail, sa ville natale, pour rencontrer les militant. Occasion qu’il a saisie pour faire une déclaration.

Face à la presse, le responsable Pastéfien n’a pas manqué de jeter des pics dans le jardin du parti Rewmi. “Je dis à ceux-là qui disent qu’ils vont accompagner le tyran jusqu’en 2035, le Sénégal n’est pas une tyrannie encore moins une dictature, ils vont nous rencontrer sur le terrain”, affirme-t-il.

Évoquant les problèmes relatifs au foncier, Birame Soulèye Diop soutient : “ils ont saboté tout ce qu’il y a de foncier au Sénégal. Quand ils ont terminé de dilapider tout ce qu’il y avait dans la commune, ils sont allés se servir dans le département. Et parce qu’on leur a accordé un mouchoir de poche, ils ont dit qu’ils vont accompagner le Président Macky Sall jusqu’en 2035 pour des histoires de “Mbourok Sow”. 2022 arrive et nous serons là avec eux pour démontrer que c’est de grands corrompus. Et ils vont nous rencontrer sur le terrain”, avertit-il…