Tête de liste de l’Union citoyenne/Bunt bi, Soham Wardini prend le maquis

Elle est candidate à la mai- rie de la ville de Dakar. Ecartée des investitures de la coalition Yewwi Askan Wi au profit de Barthélémy Dias, Soham Wardini, le maire sortant de la capitale, va diriger la liste du parti Union citoyenne /Bunt bi, la formation politique dirigée par El Hadji Ibrahima Mbow.

Naturellement, cette venue est très bien accueillie par le parti dirigé par El Hadji Ibrahima Mow. «Bienvenue à Mme Soham Wardini dans la grande famille de Union Citoyenne/ Bunt-bi. Félicitations au Président Mbow pour sa clairvoyance pour avoir pensé et dirigé toute l’équipe du parti dans la préparation des élections municipales et départe- mentales du 23 Janvier 2022. Grâce à son leadership, nous allons être représenté à la capitale sénégalaise par Mme Soham Wardini, maire sortant», lit-on dans un communiqué. Candidat à sa propre succession, Soham Wardini espère remporter le scrutin en battant le candidat de la mouvance présidentielle, Abdoulaye Diouf Sarr, et surtout son rival de Yewwi Askan Wi.

Charles Gaïky DIENE WALFNET