Tentative d’assassinat de Trump: des cagnottes pour les victimes récoltent…

Après la tentative d’assassinat de Donald Trump, deux cagnottes en ligne ont été lancées pour soutenir la famille de l’homme qui a été tué par l’assaillant.

Deux cagnottes visant à venir en aide aux victimes et familles des victimes de l’assaillant qui a tenté d’assassiner Donald Trump cumulent ce lundi 15 juillet plus de quatre millions de dollars sur le site GoFundMe. Une personne a été tuée par les tirs et deux autres ont été blessées.

Corey Comperatore, ingénieur et pompier volontaire de 50 ans, a été tué par des balles tirées par Thomas Matthew Crooks, qui a blessé à l’oreille l’ancien président républicain lors d’un meeting de campagne en Pennsylvanie. Selon le procureur, l’homme “s’était jeté sur sa famille pour la protéger” lorsque les premiers coups de feu ont retenti et serait une victime collatérale.

Les deux blessés, David Dutch, 57 ans, et James Copenhaver, 74 ans, étaient dimanche dans un “état stable“, selon un communiqué de la police de Pennsylvanie.

Des dons venant de figures républicaines

L’une de ses cagnottes réunit plus de 3,6 millions de dollars – soit quelque 3,3 millions d’euros – au moment de la rédaction de cet article. Lancée par Meredith O’Rourke, la directrice financière de la campagne de Donald Trump, elle porte la mention “autorisée par le président Trump”, sans que le candidat républicain l’ait soutenu publiquement jusqu’ici.

Dans sa description, elle assure que la cagnotte vise à réunir “les dons aux supporters et aux familles blessés ou tués lors de la tentative d’assassinat brutale et horrible” de samedi.

Cette cagnotte a bénéficié de donations importantes de la part de comptes identifiés comme des proches de Donald Trump, mais aussi du candidat à la primaire républicaine Vivek Ramswamy (30.000 dollars), la colistière du candidat complotiste indépendant Robert Kennedy (20.000 dollars) ou encore Dana White, patron de l’UFC, l’organisation américaine de MMA (50.000 dollars).

En parallèle, une autre cagnotte réunit plus de 850.000 dollars, spécifiquement pour la fille de Corey Comperatore, Allyson. La personne qui l’a créé dit la connaître grâce à une salle de sport qu’ils fréquentent tous les deux. “Allyson est une athlète qui fait partie de notre équipe depuis le début. Elle fait partie intégrante de notre communauté“, est-il écrit en description de la cagnotte.