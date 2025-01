Tensions autour de la régularisation des motos : affrontements, arrestations et négociations

Depuis le début de la campagne de régularisation des motos initiée par les autorités, des tensions croissantes secouent plusieurs régions du pays. Mardi et mercredi derniers, des manifestations de conducteurs de motos Jakarta ont été enregistrées à Diourbel, Tambacounda, Kaolack et Ziguinchor.

À Ziguinchor, la situation a dégénéré en affrontements entre manifestants et forces de l’ordre, conduisant à l’arrestation de quatre conducteurs identifiés comme A. Fall, A. Gniabaly, R. Mané et A. Ba, d’après le journal L’Observateur. En plus des interpellations, une cinquantaine de motos ont été saisies et entreposées au commissariat urbain. Les conducteurs arrêtés ont été placés sous mandat de dépôt, renforçant la colère des manifestants. Cependant, un apaisement semble se dessiner. Ce jeudi, des concertations ont eu lieu entre les autorités locales et les conducteurs de thiak-thiak. Ces échanges auraient permis d’obtenir la libération des personnes interpellées, un geste salué comme un premier pas vers une résolution pacifique du conflit. La situation reste néanmoins tendue, laissant planer des incertitudes sur l’issue définitive de cette campagne de régularisation.