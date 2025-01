Quatre personnes arrêtées à la boutique « Plazza Cosmétique » pour vente de produits dangereux pour...

La gendarmerie de Keur Massar, en partenariat avec l’Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique (Arp), a mené une opération majeure qui a conduit à l’arrestation de quatre responsables de l’entreprise « Plazza Cosmétique » et à la saisie de plusieurs produits pharmaceutiques commercialisés illégalement.

Selon un communiqué de la Division communication et relations publiques de la gendarmerie nationale, l’opération a débuté après qu’un renseignement, reçu le 7 janvier 2025, a révélé que cette société basée à la cité Mame Dior de Keur Massar s’adonnait à la vente non autorisée de compléments alimentaires et de produits de santé. Les investigations ont également mis en lumière que l’entreprise étendait ses activités illicites à d’autres zones de Dakar, notamment Ngor, les HLM et les Parcelles Assainies.

Sur instruction du Procureur, une opération de saisie a été menée le mercredi 8 janvier par la brigade de recherches de Keur Massar, épaulée par les agents de l’Arp. Cette intervention a permis de saisir une quantité importante de produits pharmaceutiques non homologués dans les différents points de vente identifiés.

Quatre responsables de « Plazza Cosmétique » ont été arrêtés et placés en garde à vue. Ils font face à plusieurs accusations, parmi lesquelles : association de malfaiteurs, mise en danger de la vie d’autrui, détention et commercialisation de produits de santé sans autorisation, ainsi que publicité illégale de produits de santé.

Les autorités ont assuré que les investigations se poursuivent pour démanteler l’ensemble du réseau et identifier d’éventuels complices.