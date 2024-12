Tension à la Mairie Dakar : Des conseillers municipaux interdits d’accès

Des conseillers municipaux de Dakar ont été empêchés de pénétrer dans l’enceinte de l’Hôtel de Ville, ce mercredi 18 décembre, par les forces de l’ordre présents sur place. Cette interdiction coïncide avec l’annonce d’une conférence de presse du maire révoqué de la capitale, Barthélémy Dias.

« Nous sommes venus pour accéder à la mairie et faire notre travail. A notre grande surprise, nous avons trouvé des policiers, a déclaré à Seneweb, Pathé Bâ, deuxième adjoint au Maire. Nous avons montré nos cartes et porté nos écharpes, mais on s’est heurtés à l’intransigeance des policiers qui nous ont refusé l’accès».

M. Ba a révélé le contenu de leurs échanges avec les forces de l’ordre : « Ils disent avoir reçu des instructions de ne pas nous laisser entrer. Ils nous ont demandé de rentrer chez nous».