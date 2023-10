Tassette : Une survivante de l’accident tragique, Fatou Kâ lutte contre les séquelles physiques et émotionnelles

Alors que ses parents pleurent la perte de sa sœur C. Kâ, l’élève Fatou Kâ présente toujours des séquelles. Le visage marqué par les blessures de l’accident tragique survenu à Tassette le mardi 17 octobre dernier, la jeune fille est encore éprouvée par le choc. Un bandage sur le front, elle a expliqué sa détresse émotionnelle et physique, résultat de l’accident qui a coûté la vie à trois (3) de ses amies.

Dans un récit émouvant, Fatou Kâ a partagé des détails émouvant. « On n’était pas assises sous un arbre quand l’accident s’est produit. On avait quitté l’école et on était en train de marcher sur la chaussée. Les trois filles qui sont décédées marchaient sur le sol et, nous, les blessées, marchions sur la bordure de route. On était en face du tracteur, mais on a été prises de court quand l’engin a dérapé et foncé sur nous. Il nous a heurtées et j’ai perdu connaissance. À part le choc, je ne me souviens de rien. Je ne peux pas expliquer comment l’accident s’est réellement déroulé.»

Toutefois, les conséquences psychologiques sont lourdes pour Fatou, qui a témoigné : « Je me sens mieux physiquement, mais je souffre psychologiquement. Depuis lors, je n’arrive pas à fermer l’œil comme il faut. Il m’arrive de sursauter pendant mon sommeil parce que les images que je vois me font peur. Je pense à mes sœurs qui sont mortes et je m’inquiète pour Mariama qui a des fractures et qui est toujours internée à l’hôpital.» La jeune fille a également sollicité le besoin d’un soutien psychologique pour surmonter ce traumatisme et se remettre sur pied, dans l’espoir de reprendre bientôt le chemin de l’école.