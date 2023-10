Météo: Les prévisions de l’ANACIM pour les prochaines 24 heures…

L’Agence nationale de l’aviation civile et e la météorologie ANACIM a publié les prévisions météo de ce mercredi 25 octobre 2023.

« Une alternance d’éclaircies et de passages nuageux prédominera dans le ciel au cours des prochaines 24 heures. Toutefois, la présence de nuages denses sur Ziguinchor et Cap-Skirring pourraient occasionner de fines pluies par endroits », annonce l’ANACIM dans son bulletin de ce mercredi 25 octobre.

« Les températures journalières resteront élevées à l’intérieur du pays, notamment dans les parties Nord et Centre, avec des valeurs maximales qui oscilleront entre 38 et 43°C. Les visibilités seront généralement bonnes. Les vents seront de secteurs Nord à Nord-ouest devenant Ouest à Sud-ouest dans le Sud et d’intensités faibles à modérées », a ajouté l’ANACIM.