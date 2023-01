Taille, charge, vitesse… : Ces infos lisibles sur un pneu

Les pneus ont une durée de validité écrite et vous les trouvez sur le mur du cadre. Voici l’essentiel des infos qu’on peut lire sur un pneu.

Par exemple, si vous trouvez le numéro 1415, cela signifie que le pneu est fait la quatorzième (14 e) semaine de l’année 2015.

La validité selon les pays est valable de 2 ou 3 ans après la date de sa fabrication.

Chaque pneu autorise une certaine vitesse…

La lettre L signifie que la vitesse maximale est de 120 km.

… et la lettre M signifie 130 km…

La lettre N signifie 140 km.

La lettre P signifie 160 km…

La lettre Q signifie 170 km..

La lettre R signifie 180 km…

Et la lettre H signifie plus de 200 km….

Si vous lisez sur le pneu d’une voiture :

3717 : la roue a été faite dans la dans la 37 ème semaine de 2017.

Et la lettre H appliquée dessus signifie que le pneu peut supporter une vitesse supérieure à 200 km/h.

C’est quoi le r sur les pneus ? 65 est la hauteur par rapport à la largeur, mesure exprimée en pourcentage. La hauteur du pneu est donc de 65% de sa largeur. R est le type de construction du pneu, exprimé par une lettre (R ou D). Ici la lettre R signifie Radial, le pneu radial représente la majorité des pneus automobiles.