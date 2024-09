Législatives 2024 : Bassirou Diomaye Faye invite le gouvernement à prendre les disposifs nécessaires pour...

Le président de la République a invité, mercredi, en Conseil des ministres, le gouvernement à prendre toutes les dispositions afin d’assurer la bonne tenue du scrutin législatif anticipé du 17 novembre pour les électeurs sénégalais établis sur le territoire national et ceux résidant à l’étranger, nous apprend l’APS de source officielle.

Bassirou Diomaye Faye a informé le Conseil avoir pris deux décrets portant convocation du corps électoral et répartition des sièges des députés à élire au scrutin majoritaire départemental, rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Il a invité le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, en charge des élections, à engager des concertations avec la Commission électorale nationale autonome (CENA), les acteurs politiques et les organisations impliquées afin de partager toutes les informations techniques, administratives et financières relatives aux élections législatives anticipées du dimanche 17 novembre 2024.

Selon le Communiqué du Conseil des ministres, le chef de l’Etat a aussi demandé au ministre chargé des élections de ”déployer une vaste campagne de communication auprès des acteurs politiques et du public pour préciser, dans la transparence, les règles d’organisation du scrutin et de déroulement de la campagne électorale”.

Revenant sur la dissolution de l’Assemblée nationale, Bassirou Diomaye Faye ” a mis en relief la nécessité d’une meilleure préparation pour une bonne organisation des élections législatives anticipées prévues le dimanche 17 novembre 2024”, rapporte la même source.