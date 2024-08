Bénin : Un faux chargé de mission de Macky Sall écope de 5 ans de prison

Au Bénin, un faux chargé de mission de l’ancien président sénégalais Macky Sall est tombé dans les nasses de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Elle lui a infligé hier jeudi 08 août, une peine de 5 ans de prison ferme et une amende de 2 millions de Fcfa, pour usurpation d’identité et escroquerie.