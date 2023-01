YouTube : les créateurs de contenus peuvent gagner de l’argent grâce aux annonces sur les Shorts dès le 1er février

Youtube est l’un des réseaux sociaux les plus utilisés au monde. La plateforme d’hébergement de vidéos permet aux créateurs de contenus de gagner de l’argent depuis plusieurs années grâce au programme partenaire Youtube. La monétisation est effective grâce aux annonces diffusées sur les contenus produits. Dans un récent message envoyé aux membres du programme, la plateforme informe ceux-ci que les Shorts (courts vidéos) seront aussi monétisés dès le 1er février 2023.

« Comme nous l’avons annoncé en septembre, le Programme Partenaire Youtube va proposer aux créatrices et créateurs de nouvelles façons de se développer et de générer des revenus. Pour ce faire, nous avons mis en place de nouvelles conditions d’utilisations concernant le Programme Partenaire Youtube, auxquelles vous pourrez accéder via YouTube Studio cette semaine. L’un des changements les plus importants concerne les partenaires qui monétisent leurs contenus : ils pourront désormais générer des revenus grâce aux annonces diffusées dans le flux Shorts » indique le message.