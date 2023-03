Elles sont prêtes à relever le défi sécuritaire. Les Armées aériennes

africaines sont déterminées à barrer la route aux terroristes, djihadistes et mouvements extrémistes violents qui cherchent à déstabiliser leurs Etats.

Hier mardi, la cérémonie d’ouverture de la douzième édition du symposium des chefs d’Etat-major des Armées de l’air africaines (AACS) parrainée par Us Air Force Africa, a vu la participation de 40 Nations, 44 délégués et 33 chefs d’Etat-majors. A l’occasion du symposium, le Général et chef d’Etat-major, Cheikh Wade a tenu à mobiliser les troupes de l’air du continent, le contexte de crise étant dégradant. «La conjoncture sécuritaire est très dégradée dans un contexte où la criminalité transfrontalière tire autant profit de la perméabilité et de porosité de nos frontières marquées par le développement croissant des flux internationaux de biens, de populations, de finance et de produits illicites. Cela doit pousser les autoritaires militaires du continent à s’unir», informe-t-il.

Le caractère transnational du danger auquel sont confrontés les Etats du continent épouse parfaitement le thème du symposium «les menaces transnationales pour la puissance aérienne africaine», qui réconforte le Général Cheikh Wade, pour qui, «aucune Nation ne peut lutter contre la montée fulgurante des djihadistes et les mouvements extrémistes violents».

Raison pour laquelle, les armées aériennes africaines sont obligées de mutualiser leurs compétences afin de faire face à cette entreprise destructrice. Emboitant les pas au Général, Pape Souleymane Sarr, Général et chef d’Etat-major de l’Armée de l’air du

Sénégal ajoute que l’un des missions de la 12éme édition du symposium des armées aériennes africaines qui se tient à Dakar du lundi 27 février au vendredi 3 mars se veut de mutualiser les moyens de transport aérien des pays africains.

De ce fait, le Général Sarr plaide pour la solidarité des Armées africaines car les mouvements extrémistes violents menacent le développement des pays africains. Face à la presse, le Général Sarr met l’accent sur le défi technologique des Armées aériennes africaines, d’autant plus que toutes les Armées du continent ne sont pas dotées de la même puissance de frappe. «Nous allons partager l’utilisation des moyens aériens et les moyens de frappe aériens pour mieux toucher notre cible. Il faut aussi signaler

que tous les pays africains n’ont pas la même puissance de frappe car il y a ceux qui en ont et ceux qui n’en ont pas. Donc, il faut une certaine solidarité entre les Armées aériennes africaines. Cette situation est un véritable défi pour nos armées», informe-t-il.

Le Général a aussi assuré que «le Sénégal est doté de moyens pour faire face à ces groupuscules qui tentent de contrôler des pans entiers de territoires qui se

trouvent entre plusieurs Etats».

L’observateur