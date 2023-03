Les services du ministère du Commerce, de la consommation et des PME veulent aller jusqu’au bout de la politique et préserver le pouvoir d’achat des sénégalais face à la cherté de la vie.

Les opérations coup de poing lancées sur l’étendue du territoire national pour le contrôle du respect des nouveaux prix des denrées de première nécessité fixés par le gouvernement d’Amadou Ba se poursuivent dans la région de Dakar. Hier, le service régional du commerce de Dakar, dirigé par Serigne Diaw, a investi de façon inopinée plusieurs marchés de la capitale sénégalaise dans le cadre du suivi de la baisse des prix des denrées alimentaires comme le riz, l’huile, sucre, entre autres, décidée par le gouvernement au sortir des concertations avec les acteurs.

L’objectif est de vérifier l’effectivité et l’application des nouveaux prix fixés. Au cours de cette opération, plusieurs marchandises de commerçants n’ayant pas respecté les mesures du gouvernement ont été saisies par les éléments du service régional du commerce. L’infraction leur a été notifiée et ils doivent payer des amendes colossales. «Nous avons interpellé des commerçants pour pratique de prix illicites sur le sucre, le gaz, entre autres. Ils n’ont pas respecté les dispositions mises en place. Plusieurs produits ont été saisis et les commerçants ayant commis l’infraction, convoqués», a fait savoir Serigne Diaw, Commissaire aux enquêtes économiques et chef du service régional du commerce de Dakar.

Qui souligne qu’il y a des amendes qui planent sur la tête de ceux qui ont foulé aux pieds ces dispositions visant à réduire les prix des denrées alimentaires. «Pour ce qui concerne les réclamations, les amendes ont été augmentées. Ils peuvent payer des sommes allant de 25 000 à 1 million de FCFA. Tout dépend de l’infraction et du calcul qui sera fait», indique-t-il.

Ces opérations s’inscrivent dans la dynamique de veiller au respect strict des prix en vigueur, de renforcer aussi le contrôle des prix du ciment et du fer à béton, de poursuivre la campagne d’affichage des prix dans les lieux de commerce, de renforcer le contrôle de la qualité en retirant systématiquement des circuits de distribution tous les produits contrefaits prohibés et périmés, entre autres.

Elles se tiennent tous les mois, pendant trois jours, sur l’étendue du territoire national. Selon Serigne Diaw, des agents sont sur le terrain au quotidien pour le contrôle, au-delà de ce contrôle spécial.

L’observateur