Suspension des cours dans les écoles de Ziguinchor : Cosydep invite l’IA et l’Etat à la concertation et au dialogue

Sans donner de motif, l’Inspection d’Académie de Ziguinchor a décidé de suspendre les cours dans toutes écoles de sa circonscription du 19 au 25 mai 2023. D’aucuns pensent que cette suspension est liée au contexte politico-judiciaire très tendu qui accompagne le procès du leader de l’opposition et non moins maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, devant la Chambre criminelle

Dans un communiqué parvenu à PressAfrik, la section Ziguinchor de Cosydep Au regard a attiré l’attention des acteurs sur « la nécessité d’une bonne préparation des évaluations trimestrielles (compositions) et des examens de fin d’année (CFEE, BFEM, BAC) où la région s’est toujours bien positionnée »

Mais également sur « une bonne anticipation sur les aléas de la saison des pluies qui pointent à l’horizon.

Fidèle à sa mission d’alerte, de veille et de propositions ».

Aussi, Cosydep « encourage l’Inspection d’Académie de Ziguinchor et ses IEF à privilégier, particulièrement dans ce contexte, la concertation avec les acteurs pour construire les consensus indispensables à une bonne poursuite des apprentissages » et « invite l’Etat à organiser un dialogue socio-politique inclusif, franc et sincère, pour une décrispation définitive du contexte global »

Cosydep « exhorte, en particulier le Président de la République, garant des droits et des libertés individuelles et collectives, à conduire les parties prenantes vers la restauration de la confiance mutuelle, indispensable à une paix durable ;

recommande à tous les acteurs, notamment ceux politiques, de veiller scrupuleusement à ce que leurs actes et discours n’aient pas de conséquences néfastes sur l’accomplissement des missions de l’école ».