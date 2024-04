Face à cette situation, ils interpellent le ministre de l’agriculture, Dr Mabouba Diagne afin qu’il dote la zone des Niayes de chambres froides.

«Actuellement, le marché est inondé de pommes de terre et d’oignons. C’est lié à la surproduction. Des tonnes d’oignons et de pommes de terre risquent de pourrir parce qu’on a pas vu de preneurs et nous n’avons pas de chambres froides et des magasins de stockage. C’est cela notre véritable problème », a alerté le secrétaire général de l’association des producteurs maraîchers de Cayar, Mbaye Ndoye, sur la Rfm, ce mercredi.

Toutefois, ces maraîchers rassurent les consommateurs sur une éventuelle pénurie d’oignons et de pommes de terre d’ici la Tabaski.

«Ce que nous avons vu sur le marché et au niveau de la plateforme nous rassure. La zone des Niayes serait en mesure de pouvoir ravitailler le marché local», a-t-il déclaré