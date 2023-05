PROCÈS PÊCHEURS DE CAYAR ET DE MBORO 18 condamnations, 15 relaxes

Le juge des flagrants délits du tribunal de grande instance de Thiès a livré, ce mercredi 10 mai 2023, son verdict sur le procès des 33 pécheurs de Cayar et de Mboro jugés en audience spéciale, le vendredi 5 mai 2023, après deux renvois.

L’affaire s’est soldée par la relaxe pure et simple de 15 inculpés, 16 condamnés à une peine de deux mois ferme et deux mis en cause écopent d’une peine ferme de trois mois.

Ces pêcheurs ont été arrêtés suite aux violents affrontements du 2 avril 2023, ayant opposé en mer des membres de la communauté des pêcheurs de la Grande Côte. Une bataille rangée qui avait fait un mort et plusieurs blessés.

Les pêcheurs de Cayar sont poursuivis pour «participation à une manifestation non autorisée et destruction de biens appartenant à autrui». Ceux de Mboro, eux, doivent répondre des délits de «coups et blessures volontaires et destruction de biens appartenant à autrui».

Dans son réquisitoire, le procureur de la République avait plaidé «l’apaisement dans les deux camps» et demandé l’application de la loi. Les avocats de la défense avaient abondé dans le même sens, en demandant au juge d’«appliquer la loi sans état d’âme».

Maitre Oumar Faty disait trouver «tout à fait normal que le procureur ait demandé au tribunal de juger chacun en fonction de son degré de responsabilité».

Le vendredi 14 avril dernier, le jugement du dossier avait, compte tenu du nombre pléthorique des prévenus et de la situation critique de certains blessés toujours en observation, été programmé le mardi 2 mai, en audience spéciale. Mais l’affaire a été, une nouvelle fois, renvoyée pour être jugée en audience spéciale le vendredi 5 mai 2023.

Le procureur Cheikh Dieng, dans un communiqué, avait remarqué que «ces événements, avec leur extension sur le continent à Mboro, puis à Cayar, ont occasionné des violences physiques graves sur des personnes, ainsi que des dégradations de biens dans ces localités». Et que «des investigations exhaustives ont été immédiatement menées et ont conduit à l’interpellation d’une vingtaine de mis en cause à Cayar et plus d’une dizaine à Mboro».