‘’Je suis le premier déçu de ne pas réussir’’: Iliman Ndiaye aux…

Le passage de l’attaquant des Lions à l’Olympique de Marseille n’a pas eu les résultats escomptés. Ses performances mitigées sont d’ailleurs à l’origine de son départ, après une saison seulement à l’OM. Dans un message adressé à ses désormais anciens supporters, le joueur d’Everton soutient être le premier déçu de ses notes.

‘’Il y a un an, lorsqu’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM, j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après. J’ai toujours tenté de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, malgré les difficultés et j’étais le premier déçu de ne pas réussir à répondre aux attentes’’, a posté le Sénégalais sur les réseaux sociaux.

‘’J’aurais vraiment aimé que l’histoire se passe autrement, mais j’ai beaucoup appris durant cette année. C’est déjà le moment pour moi de rentrer en Angleterre et de retrouver mes repères de vie […]’’, ajoute-t-il.