Suède : Alerte à la bombe chez le député d’origine gambienne Momodou Jallow

Grosse frayeur au domicile du député suédois Momodou Malcom Jallow, dans la nuit du jeudi 21 septembre dernier. Sa fille a reçu le coup de fil d’une personne qui menaçait de faire sauter leur résidence à Malmo. Terrifiée, elle s’est empressée d’appeler son père qui a contacté la police. Une patrouille a alors été envoyée au domicile du député.

Terrifiée

« Ma fille était terrifiée. Elle m’a appelé parce que je travaillais à Stockholm et j’ai appelé la police, raconte Momodou Malcom Jallow au journal “Expressen”. « C’est la première fois qu’on appelle directement un membre de ma famille pour lui dire qu’on a l’intention de faire sauter notre maison. Les limites de ce que nous pouvons accepter dans une société démocratique sont franchies lorsqu’on menace ainsi les élus et leurs enfants » a condamné le parlementaire, non sans critiquer la Sapo, le service de la sûreté de l’Etat suédois.

En effet, la Sapo a jugé qu’il n’avait pas besoin d’une protection. Le député n’est clairement pas de cet avis. Il rappelle que Lars Vilks (auteur des caricatures sur le prophète Mahomet), bénéficiait d’une protection policière 24 heures sur 24. « La même protection doit raisonnablement être accordée à nous, élus, lorsque nous et nos familles sommes exposés quotidiennement. Dans ce domaine, la Sapo, doit redéfinir ses priorités et procéder à de nouvelles évaluations. Les mesures nécessaires ne sont pas prises pour que je puisse me sentir en sécurité ainsi que ma famille, pour que je puisse faire mon travail » a-t-il déclaré à “Expressen”.

« Je ne veux pas mettre mes enfants et ma famille en danger »

Le parlementaire se demande maintenant si cela vaut la peine de continuer par exercer son mandat de député.

« Je ne veux pas mettre mes enfants et ma famille en danger lorsque la sécurité n’est pas garantie et prise au sérieux. La famille n’est pas en sécurité et cela est directement lié à mon travail de député » a-t-il déclaré.

« J’ai demandé à la Sapo de retrouver la personne qui a appelé ma fille. Ils ont les outils, mais ils affirment que la police de Malmo peut décider si elle a besoin d’aide » a poursuivi Momodou Jallow, convaincu qu’il s’agit d’une mauvaise réponse. Pour lui la Sapo doit apporter son soutien à un député menacé.

Il a déjà fait l’objet de menaces à cause de sa race

Selon les statistiques d’une enquête menée par le Conseil de prévention du crime sur la sécurité des politiciens, un élu suédois sur quatre dit être vulnérable à cause de ses fonctions.

Momodou Jallow est un député de la gauche suédoise. Il est membre de la la commission Egalité et non discrimination du parlement. Selon le site d’informations gambien “The Standard”, le parlementaire a déjà fait l’objet de menaces à cause de sa race et son engagement en faveur des droits humains au parlement suédois.