De 1960 à aujourd’hui, le Sénégal a connu diverses élections avec des enjeux souvent très divers, ouverture démocratique, alternance de pouvoir, rupture rêvée d’une gouvernance décomplexée avec un Président né après la colonisation et au début de l’indépendance.

Il a souvent été reproché aux électeurs sénégalais de ne pas pouvoir choisir mais de sanctionner un candidat toujours le sortant en faveur de l’opposition !

Telle ne sera pas cette élection présidentielle où le sortant ne figure pas parmi les potentiels candidats.

Il va falloir alors CHOISIR, choisir un nouveau président qui doit incarner un leadership fort avec un projet de société bien ficelé, innovant, explicite, patriotique, rassembleur et réalisable.

Un projet de société où se reconnaîtront tous les fils du Sénégal, de quelques bords qu’ils se situent tant est que c’est l’intérêt général qui les préoccupe !

Un projet de société que nous nous choisirons, librement, qui nous ressemble et nous rassemble, un projet de société authentiquement sénégalaise avec nos codes sociaux, notre orientation vers l’Utopie, le rêve que nous nous donnerons les moyens de réaliser en comptant sur personne d’autre que nous-mêmes !

Mais, qui choisir donc ? Pour quel projet ? Avec quelles ressources humaines, morales et matérielles ?

Qui aura l’audace de cette rupture profonde, essentielle sans laquelle rien de grand et de pérenne ne saurait être construit ?

Nous ne voudrons d’aventuriers qui passeront leur temps à se chercher et le notre à attendre !

Nous ne voudrons pas non plus de représentants de l’intérêt des étrangers, occidentaux, orientaux, de l’Ouest ou de l’Asie,… Mais des Patriotes authentiques, sincères qui feront dont de soi pour leur pays et leur peuple !

Ce choix capital, à ce tournant vital de notre pays qui figurera désormais parmi les pays producteurs de pétrole et de gaz, entre autres ressources stratégiques doit être inclusif, transparent et éclairé par un débat d’idées sérieux. Ce choix ne doit pas être un choix pour des intérêts partisans, ni un choix d’une élite ou dans l’élite occidentale, issue de l’école française pour l’essentiel. Ce choix devra, cette fois, porter sur tous les fils du Sénégal qui veulent le bien-être des sénégalais, la paix, la sécurité et le développement harmonieux du Sénégal.

Pour ce choix, au moins pour une fois, arrêtons la politique politicienne pour la politique de Vérité qui replace l’homme tout court au centre de ses préoccupations, pour sa dignité et son épanouissement !

Regardons bien du côté de ceux qui pensent plus à donner qu’à recevoir et qui ont fait preuve d’un leadership sans conteste dans leur management.

Pensons à l’idéal de leaders mais aussi aux leaders dont nous pouvons être fiers et qui sont des références de très grande qualité.

Regardons ce que réussit Serigne Mountakha Mbacké et comment il le réussit avec quels hommes et femmes et avec quelles ressources !

Quelle est son idéologie? Quelle est sa démarche ?

Rappelons nous que pendant la pandémie de Covid-19 Serigne Mountakha, contre vents et marées est resté fidèle à son serment de servir Serigne Touba et sa communauté dans le respect, la courtoisie mais de manière ferme et sans équivoque pour que la Mosquée de Touba ne ferme jamais ses portes et que le Grand Magal de Touba se tienne !

Personne, dans aucun autre pays, ou région, ou localité n’a eu son courage, sa lucidité, sa fermeté pour garder son cap!

Regardons comment Serigne Saliou Mbacké a transformé contre vents et marées la “forêt ” classée de Khelcom en greniers céréaliers, en daraas d’où sortent, au grand bonheur des parents et du pays, des milliers de personnes bien éduquées et qui maîtrisent le Coran et les enseignements religieux, qui deviennent ces jeunes entrepreneurs qui s’auto-financent et qui deviennent des champions !

Comment les pays des Dragons ou ceux des Présidentielle 2024! L’Heure du Choix.

Ce choix capital, à ce tournant vital de notre pays qui figurera désormais parmi les pays producteurs de pétrole et de gaz, entre autres ressources stratégiques doit être inclusif, transparent et éclairé par un débat d’idées sérieux. Ce choix ne doit pas être un choix pour des intérêts partisans, ni un choix d’une élite ou dans l’élite occidentale, issue de l’école française pour l’essentiel. Ce choix devra, cette fois, porter sur tous les fils du Sénégal qui veulent le bien-être des sénégalais, la paix, la sécurité et le développement harmonieux du Sénégal.

Pour ce choix, au moins pour une fois, arrêtons la politique politicienne pour la politique de Vérité qui replace l’homme tout court au centre de ses préoccupations, pour sa dignité et son épanouissement !

Regardons bien du côté de ceux qui pensent plus à donner qu’à recevoir et qui ont fait preuve d’un leadership sans conteste dans leur management.

Comment les pays des Dragons ou ceux des Tigres asiatiques sont-ils arrivés à leur niveau de développement sinon en créant les conditions d’épanouissement de leurs populations, en protégeant leurs ressources et en créant des modèles endogènes de croissance qui ont abouti à leurs situations de pays dits émergents aujourd’hui ?

Il faut être soi-même, le développement est un moteur, il doit être à l’intérieur et pousser vers l’extérieur !

Aucun pays ne s’est développé en comptant sur l’extérieur et aucun peuple en parlant la langue des étrangers !

Le Sénégal ne se développera jamais par l’extérieur ni en parlant FRANÇAIS, langue, que seul un sénégalais sur quatre comprend !

L’HEURE du choix véritable a sonné et c’est l’heure de VÉRITÉ.

Si nous voulons le développement du Sénégal, ayons l’audace de choisir KARA pour la généralisation du projet de société de Serigne Touba à l’image du modèle mouride que déroulent depuis l’indépendance réelle les différents guides de Touba nourris des enseignements de Khadimou Rassoul.

CHOISIR KARA pas pour être Président, cela ne l’intéresse pas ! Mais pour être Gouverneur Général et amèner les intellectuels de tout bord à apporter leur pierre de l’édifice !

CHOISIR KARA pour faire la Révolution pacifique, réécrire notre Constitution, parler nos langues, revoir notre hymne national, les couleurs de notre drapeau, notre monnaie, etc…

CHOISIR KARA pour son leadership sans conteste et son sens de partage et de pardon sans limite !

Quel est le privé qui, pour son projet fait construire un chemin de fer ?

Qui peut appeller à l’extension ou à la construction de mosquées à coût de millards?

Qui peut bâtir en mode fast-tract une université publique de près 30 milliards en 4 ans, et y faire intervenir les meilleurs enseignants du monde ?

Qui pense au Sénégal venir en aide aux sinistrés de la Turquie, ou du Maroc sans préjudice de l’aide accordée à l’intérieur du pays sans aucune discrimination ?

OSONS LE PROJET DE SOCIÉTÉ DE SERIGNE TOUBA.

C’EST la Seule ALTERNATIVE CRÉDIBLE !

Al XADIMIIYA DAY DÉFAR RÉEW.

Abdou Kama, Économiste-Financier.