Stade du Sénégal : ‘’Je constate une tentative de rattrapage…’’ (Toussaint Manga)

C’est officiel ! Le Stade du Sénégal de Diamniadio, qui sera inauguré demain mardi, portera le nom de l’ancien président Abdoulaye Wade. Une annonce qui a fait d’ailleurs réagir la classe politique. Toussaint Manga, député du Parti démocratique sénégalais(PDS) a fait également une lecture de cette décision présidentielle.

‘’Je suis très content que le nouveau Stade du Sénégal porte le nom du président Abdoulaye Wade. Il le mérite et mérite plus’’, soutient-il sur sa page Facebook.

Avant d’ajouter : ‘’Mais, honnêtement, après tant d’années d’humiliations de toutes sortes, je me garde de croire à la sincérité de l’acte. Je constate une tentative de rattrapage, après avoir compris que le peuple sénégalais aspire au changement. Allons à l’essentiel, au lieu de tourner autour du pot. Le président Macky Sall sait parfaitement ce que nous voulons. On ne nous endormira point, car on n’a pas la mémoire courte.’’