Niger: “Une frappe aérienne nigériane” tue sept enfants qui jouaient

M. Aboubacar souligne que les parents des victimes assistaient à une cérémonie et que “les enfants étaient probablement en train de jouer” lorsque les frappes aériennes les ont touchés.

Il ajoute qu’il pense que les avions visaient des “bandits armés” dans les zones situées autour de la frontière entre les deux pays, mais qu’ils ont manqué leur cible et ont touché Nachade, un village de la région de Madarounfa. Le Niger et le Nigéria mènent des opérations militaires conjointes contre des bandes armées responsables d’une vague d’enlèvements et de meurtres dans la région.