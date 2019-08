Ce dimanche, c’est au tour du Parisien de donner les dernières informations quant à la saga du transfert de Neymar.

Intransigeants il y a quelques jours quant au fait d’inclure Ousmane Dembélé (22 ans) dans le montage complexe qui pourrait faire revenir le Ney en Catalogne, les Blaugranas pousseraient désormais le joueur à accepter de rejoindre Paris, affirme le quotidien. Lassé par ses blessures à répétition, son niveau inconstant et une hygiène de vie peu professionnelle, le Barça cherche à se défaire du Français.

L’option plairait à Thomas Tuchel qui a déjà entraîné le joueur et qui insistait auprès de Leonardo pour l’obtenir en retour, mais Dembélé ne semble pas enclin à rejoindre Paris. L’ailier se sent bien en Espagne, et compte s’y imposer dans la saison qui arrive. Une nouvelle offre de Barcelone devrait arriver dans les prochains jours sur les bureaux parisiens : un prêt payant avec une option d’achat, pas forcément automatique, en plus d’un ou deux joueurs.