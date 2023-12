Souleymane Jules Diop : « La libération de Ousmane Sonko n’arrange pas de l’opposition »

Lors de son passage sur 7 TV dans l’émission de MNF, Souleymane Jules Diop de la coalition de l’APR, a abordé la question d’éventuelles négociations entre le pouvoir et Ousmane Sonko, leader du parti Pastef actuellement incarcéré.

Interrogé sur la possibilité de négociations entre le pouvoir et Ousmane Sonko, Souleymane Jules Diop a répondu : “Nous avons déjà vu des personnes accusées de meurtre dans un cadre constitutionnel qui ont été amnistiées via une loi. Et pourtant, à cette époque, le parti alors accusé de ce meurtre a fini par négocier avec le parti au pouvoir et former un gouvernement. D’un coup, tout devient possible.” Cette déclaration met en perspective les précédents historiques de réconciliation politique au Sénégal entre Abdoulaye Wade et Abdou Diouf.

“Mais ce n’est pas là la question » ajoute Jules Diop, Il a également ajouté « La vraie question est que la libération de Ousmane Sonko n’arrange pas une bonne partie de l’opposition. Certains membres de l’opposition sont persuadés que c’est enfin leur chance, et donc la présence de Ousmane Sonko à l’élection présidentielle ne les arrange pas” . Cette observation laisse entendre des dissensions internes dans l’opposition sénégalaise.

Ousmane Sonko, ex-leader du parti Pastef, est actuellement en prison, accusé de plusieurs chefs, notamment d’appel à l’insurrection. Sa participation à l’élection présidentielle est mise en péril par son incapacité à récupérer ses fiches de parrainage, essentielles pour collecter les signatures nécessaires à sa candidature. Sonko a fait appel de la décision l’empêchant de récupérer ses parrainages auprès de la Cour suprême, dans une tentative de rétablir ses droits politiques.