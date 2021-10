La sortie du bois sacré pour les circonscris du Grand « Juju » (grande circonscription en milieu mandingue), a connu son apothéose ce dimanche 03 octobre 2021. Au total 300 initiés ont bénéficié de ce grand événement culturel qui s’est déroulé du 30 septembre au 3 octobre.

La sortie du bois sacré pour les circonscris du Grand « Juju » (grande circonscription en milieu mandingue), a connu son apothéose ce dimanche 03 octobre 2021. Au total 300 initiés ont bénéficié de ce grand événement culturel qui s’est déroulé du 30 septembre au 3 octobre.

Ces 72 heures ont été mises à profit pour mettre en exergue toutes les facettes de la culture mandingue, à travers notamment la sortie du Kankourang. Placés sous la présidence du ministre de la Culture et de la Communication, Abdoulaye Diop, cette manifestation culturelle a été honorée par la présence effective du Directeur des Domaines, Mame Boye Diao. Les populations ont donc magnifié encore une fois le fils du Fouladou qui est venu communier avec ses pairs. Mame Boye Diao a passé auprès des siens ce moment qui rappelle l’histoire et la culture casamançaise. Ainsi, il ressort comme un espoir inédit dans la construction de l’avenir des Koldois. Et cela, à la veille des élections locales, un bon baromètre pour l’avenir de la mairie de Kolda.

Il est à noter que Mame Boye jouit d’une reconnaissance énorme aux côtés de la jeunesse Koldoise grâce à sa présence très souvent remarquée auprès de celle-ci.

Assez fréquemment il répond aux sollicitations et invitations des activés de jeunesse casamançaise, la dernière en date reste les 72 heures du Kekendo où il a brillé par sa présence et son appui conséquent.