Sonkorisation de Macky, Victoire de Sonko, F24, FIT: Aboubakr Bengelloum sans langue de bois

Le coordonnatreur de F24 dans la diaspora et président de ” Article 25 Pour la défense et la sauvegarde de nos ressources naturelles ” en séjour au sénégal s’est pronnoncé, à travers un interview exclusif au micro de Kewoulo sur l’actualité politico-judiciaire qui a marqué le pays de la téranga ces deux dernières années.

La voix autorisée du F24 qui vit depuis quarante ans en France ou il a vécu les perturbations précitées, n’est pas passé par diverses voies pour tirer sur le gouvernement du président Macky Sall qu’il tient pour seul et unique responsable des événements malheureux qui ont bouleversé la quiétude et hanté pendant plusieurs semaines le sommeil des citoyens sénégalais dont le seul tort a été pour certains encore retenus dans les prisons, la dénonciation de la mal gouvernance ou le combat contre l’injustice.

Répondant à une question sur la sonkorisation du président Macky Sall lors de son voyage à Londres, Aboubakr a soutenu que c’était de bonne guerre car, poursuit t-il, le président Sall n’a jamais accordé mis à part ses militants qu’il recoit à huit clos à chaque visite à l’étranger, les autres sénégalaise de la diaspora l’occasion de lui exposer leurs doléances. Il ajoute que le combat mené dans la rue vise au delà du sénégal ou les opposants sont interdits de tenir des manifestations, de mettre à nu au regard du monde entier, l’injustice lié aux agissements et malversations du gouvernement de Macky et que subisse la majorité du peuple sénégalais.

Abordant la floraison des mouvements et associations qui agissent de facon parallele et souvent identique aux actions du F24, Ben a laissé entendre que celà résulte, outre le parrainage et le combat contre le troisième mandat qui fussent les points communs, des objectifs divers que se sont fixés les uns et les autres et dont ils ne sont pas obligés de partager ou de mener de concert avec le F24.

L’ambassadeur de la diaspora n’a pas manqué de saluer et féliciter le juge Ousmane Racine Thione du tribunal d’instance de Dakar qui confirmé la décision du juge Sabassy Faye en a réintégrant Ousmane Sonko sur les listes électorales, hier, jeudi 14 décembre 2023.