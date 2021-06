HL : Non, du coup, si tu vois la carrure de JCL, tu sais que je ne peux pas le neutraliser tout seul… Elle a demandé que je prenne de l’argent… j’avais une entreprise à moi au Sénégal qu’on appelait Biznest… Cela ne rapportait pas beaucoup d’argent mais je pouvais quand même payer des choses… donc elle m’a demandé de prendre quatre ‘Gros Bras’ et d’aller à la Résidence neutraliser JCL, l’attacher, et elle allait venir avec le certificat délivré par un médecin spécialiste pour que la gendarmerie puisse suivre les ordres sans soucis.

– KEWOULO : Quand elle vous demande d’aller le faire, vous ne le faites pas mais vous prenez le temps d’alerter JCL et de lui demander de fuir ?

HL : Ecoute, Swenna c’est elle qui me suscite tout et tout ce qu’elle te demande de faire, on devait le faire sinon on allait connaître les conséquences… Moi ce que j’ai fait, je suis allé directement à la Résidence voir JCL et je lui dis ‘Ecoute JCL, ici tu es en danger parce que Swenna envisage de te faire interner… elle va venir avec un certificat médical délivré par un spécialiste et puis là tu es vraiment dans la merde’…

JCL n’en revenait pas, donc il ne m’en croyait pas… Heureusement que quelques minutes plus tard Swenna m’appelait pour savoir si on a réussi maintenant à neutraliser JCL parce que, elle, elle allait prendre l’avion pour arriver à Cap Skirring et venir avec les renforts nécessaires pour aller interner JCL… C’est là que JCL a entendu et que c’était sûr qu’il allait se faire interner à l’hôpital de Kénia… C’est que je lui ai dit ‘Ecoute JCL, prends ton passeport parce que moi je me suis dit ce qu’on pouvait faire vu que, elle, elle avait un certificat médical, et que moi je pouvais l’emmener jusqu’à l’Ambassade de Belgique au Sénégal pour être au moins en sécurité là-bas car ce n’est plus le territoire sénégalais, elle ne peut pas venir comme ça avec un certificat pour essayer d’interner JCL.

KEWOULO : C’est dans ces circonstances que vous avez pris JCL et vous fuyez la maison ?

HL : Tout à fait, j’ai demandé à JCL de venir avec moi, on allait se cacher et de partir vers Dakar à l’ambassade… Donc, du coup JCL est rentré dans sa chambre, de lui et Swenna, son passeport avait disparu dans la maison… Il a cherché, cherché… plus moyen de quitter le territoire sénégalais, quoi… il était complètement coincé…

Moi, je connais comment le Sénégal fonctionne, j’ai des amis et je lui ai dit ‘Ecoute JCL, t’inquiète, il faudrait que je te cache et après on trouvera une autre solution… Tu vas te faire faire un certificat de perte, on va aller jusqu’à l’ambassade à Dakar et on trouvera une solution mais il faut que je t’écarte du danger’…

Du coup, JCL a voulu prendre une voiture de la maison mais je lui ai dit… ‘Si tu prends une voiture de la maison, elle risque de faire passer un message à la gendarmerie pour dire que tu es fou et que tu as volé la voiture et partir en fuite et tu seras plus facilement repérable… Donc, on prend ma voiture et on va se cacher quelque part.’

Du coup JCL voulait qu’on aille à la Paillote, un hôtel – restaurant, où il avait l’habitude d’aller manger. Je lui ai dit ‘Ecoute, si tu disparais à Cap Skirring, vu que toi tu aimes bien les bonnes choses, elle va aller te chercher directement à la Paillote.

KEWOULO : Lorsque la disparition de JCL a été remarquée, la chasse à l’homme a été organisée par Swenna en compagnie de votre père, Patrick Lausberg, pour faire le tour de Cap Skirring à poursuivre JCL pour aller le mettre à l’asile de fous ?

HL : Oui, elle avait le certificat, il suffisait de trouver JCL pour le faire interner et d’autant plus qu’ici elle avait tout pour interner JCL à ce moment-là. Connaissant JCL, il n’allait pas se laisser faire, cela n’allait faire qu’aggraver sa situation et, comme cela, ils allaient démontrer qu’il était réellement fou. Eux, ils cherchaient mais, nous, nous nous sommes cachés ailleurs… pas là où ils cherchaient mais à la Marsu, un hôtel qui est juste au Cap Randoulène.

KEWOULO : Quelle a été la réaction de Swenna lorsqu’elle s’est rendu compte qu’elle ne pouvait plus mettre la main sur JCL pour le mettre à l’asile des fous… Quelle a été sa réaction ?

HL : Swenna, sa réaction ? Pour vous dire, je n’ai pas envie d’inventer des choses… ce qui est sûr et certain c’est de voir la réaction de quelqu’un qui a vu son plan tomber à l’eau.

KEWOULO : Quelle a été aussi la réaction de votre père, Patrick Lausberg, qui a été son complice dans cette opération ?

HL : Je pense que mon père se disait ‘Ecoute, JCL est fou, un fou dangereux, il peut tuer des gens, il est quelque part, on ne sait pas, il faut vraiment qu’on le trouve… Ils étaient vraiment partis dans cette idée là… il faut vraiment le trouver, l’enfermer… Apparemment, il serait vraiment fou dangereux et il pourrait tuer quelqu’un… l’expression est ‘il pourrait tuer tout ceux qu’il aime.

KEWOULO : Il faut aussi rappeler que cet homme, votre père, que nous évoquons ici est votre père adoptif… Vous vous êtes connu au Congo… Vous aussi, vous avez vécu des choses qui ne sont pas bonnes à entendre… Est-ce que, ici, pour KEWOULO, vous pouvez donner un témoignage pour la postérité de votre relation avec Patrick Lausberg avant qu’une adoption ne soit intervenue entre vous ?

HL : Ecoutez, mon père ne m’a pas adopté, mon père m’a reconnu comme son fils… Pour moi, j’aime beaucoup mon père aussi… Personne n’est parfait, c’est vrai, mais si vous cherchez dans le monde entier tous les hommes parfaits qui n’ont pas fait de conneries, il n’y a pas de ça en fait…. Mon père, pour moi, c’est mon père… j’ai du respect pour lui… Moi, je suis quelqu’un, faut savoir, qui ne s’attarde pas sur des choses du passé…

Si je décide de venir vers vous, je veux que la vérité soit établie parce que il y a eu une injustice qui a été faite au Sénégal et cela continue et d’après les échos que, moi, j’ai eu au Sénégal est que Swenna – Huguette est une femme dangereuse et que moi je ne peux pas rester dans mon coin et laisser cette injustice perpétrer et c’est pour cela que je viens témoigner ici sur des choses qui se sont passées au Sénégal et que les relations entre mon père et moi, cela je crois que cela n’a rien à voir avec ce qui s’est passé au Sénégal.

KEWOULO : Est-ce que vous pouvez nous décrire la situation entre Swenna et le personnel et surtout avec JCL avant qu’il ne prenne la fuite ? Est-ce qu’il y avait des détails qui montraient

Qu’il y avait une préparation d’un coup ou quelque chose comme ça ?

HL : Il faut savoir que quand JCL est arrivé au Sénégal, je ne veux pas donner de jugement, mais je ne suis pas le mieux placé pour juger les gens… Il faut savoir que c’était Swenna qui gérait tout… JCL se contentait de vivre vu qu’il avait trouvé la femme de ses rêves qu’il aimait bien… c’est elle qui gérait tout, les comptes en banque, les villas étaient à son nom, lui avait juste envie de vivre, alors du coup, quand tu donnes le pouvoir à quelqu’un, il en veut plus et c’est là qu’elle a commencé avec son plan…

Le problème est que JCL… On dit que l’amour rend aveugle… On ne pouvait pas dire à JCL ce qui se tramait… Il fallait attendre le bon moment pour agir… C’est ce que j’ai fait… Si auparavant, j’étais venu dire à JCL mes soupçons, il allait parler à sa femme et tout le monde sait que nous les hommes quand on est amoureux, on devient très faible devant les femmes.

KEWOULO : JCL disait que Huguette Elsocht avait comme projet de l’assassiner, se débarrasser de lui, est ce que vous confirmez, au-delà du plan d’internement, qu’il y avait un projet d’élimination physique de JCL ?

HL : Ecoutez, l’élimination physique, je ne sais pas, je ne peux pas confirmer tout mais en tout cas, il y a pire, c’est l’élimination mentale, psychologique… Imagine une seconde, on vous met dans un asile de fous, on vous donne tous les jours des substances chimiques, vous n’êtes plus maître de vous-même…

JCL avait encore des biens à Courchevel, il avait encore des maisons à Bruxelles et que c’est Swenna qui serait devenue la responsable principale de JCL, elle pourrait aussi attaquer les enfants biologiques de JCL car elle serait devenue la personne ‘à qui de droit’ pour une décision pour JCL… Donc son plan était vraiment de le réduire en plante et que comme çà elle prendra toutes les décisions… Elle pourra se réjouir de tout le reste.

KEWOULO : Est-ce que, avant ce témoignage d’aujourd’hui, Swenna sait que le rôle déterminant que toi, Hugues Lausberg, a joué dans cette affaire pour faire interner JCL ?

HL : Il faut savoir, moi, lorsque, pour faire fuir JCL, je n’étais pas seul, j’étais avec Moïse Diondéré qui est aussi en France aujourd’hui… Moi, je préparais mes examens…. J’ai réussi à trouver le passeport qui était caché… j’ai remis cela ensuite à JCL… ‘Maintenant tu peux te tailler parce que je ne peux pas t’accompagner, parce que je prépare mon baccalauréat…’

C’est Moïse qui est parti avec JCL à Dakar, puis à Saint-Louis chez Philippe Legrand, un ami de JCL qui vit à Saint-Louis… Il est le Consul Honoraire de Belgique à Saint-Louis… JCL était aussi en sécurité là-bas comme c’était un représentant de l’Etat Belge… Ensuite JCL est revenu à Dakar prendre son avion pour rentrer en Belgique.

KEWOULO : Et toi, aujourd’hui, c’est quoi ta relation avec Huguette Elsocht ?

HL : Je pense qu’aujourd’hui, si elle pouvait m’éliminer, elle me tuerait sans soucis… Il faut savoir, vous savez, lorsque JCL est parti à Bruxelles, j’ai gardé le contact avec lui, avec des mails, tout ça, pour le réconforter parce qu’il avait passé des moments… ‘Hiroshima quoi’.

J’ai essayé de lui envoyer des mails pour le réconforter et lorsque Swenna et mon père… Ils avaient mon mot de passe Facebook, Gmail… Ils avaient le contrôle partout au fait… Si JCL regarde dans ses boîtes mail de 2016 ou son Facebook… Ils ont trouvé que c’est moi qui avait réussi à faire échapper JCL… C’est ce qu’elle a trouvé… Qu’est-ce qu’elle a fait par la suite ?

Je me rappelle qu’elle m’a appelé, mon père était assis, et elle m’a demandé de faire un papier écrit et signé pour prouver comme quoi tout ce que je disais à JCL c’étaient des conneries, que c’était faux, que je me suis trompé et qu’il était vraiment fou et me pousser à faire un faux avec usage de faux.

KEWOULO : Parce qu’elle est toujours aujourd’hui en contact permanent avec votre père, Patrick Lausberg ?

HL : En fait, moi je vous parle d’avant que je vienne en Belgique, c’est que là j’étais à la Résidence à la Baie de Boucotte pour que je signe un document comme quoi ce que j’ai fait, je n’étais pas conscient, que JCL était fou, pour que maintenant je m’excuse de mes actes, pour tout ce que j’ai fait… J’ai dit que je ne pouvais pas faire cela parce que j’ai fait ce qui me semble juste et je ne vais pas me permettre de dire des choses qui sont fausses…

Et puis là, ce qui s’est passé… je viens de passer mon Bac… elle a essayé de tuer ma vie aussi, de me faire passer pour un dealer de drogue, que je suis dangereux, des bazards vraiment, des histoires farfelues sur moi pour essayer de me faire coincer au Sénégal… Tout le monde connaît Swenna… quand elle veut quelque chose elle l’obtient… Du coup, moi, j’ai senti le danger et j’ai du fuir… Pour fuir, je crois que c’est mon père qui m’a aidé… J’ai du fuir parce que cette femme est vraiment dangereuse.

KEWOULO : Hugues, au niveau de la Belgique, quel est le regard sur cette affaire qui est en train de trouver un dénouement au Sénégal grâce à la découverte de la Section de Recherche du Sénégal ?

HL : Moi, tout ce que je vois, il y eu une injustice qui s’est passée au Sénégal… Heureusement que JCL s’en est tiré en vie… Il faut savoir quand même qu’une femme, Corinne Hugonnaux, qui était l’amie de Swenna, est morte à cause de cette affaire, aussi en allant au Sénégal… Il y a eu des gens qui ont perdu la vie à cause de cette femme et donc moi je crois qu’il faut que la justice soit faite au Sénégal, un pays de droit, que la justice fasse son travail et que la justice sénégalaise montre qu’elle est là, mette la vérité sur la table et ne pas essayer de cacher cette vérité ou de la travestir… Cette histoire a assez duré comme cela et que les coupables répondent de leurs actes.

Je ne sais pas comment mais, apparemment, Swenna est aussi parvenue à avoir certains mails de JCL sur des dossiers de ses sociétés au Sénégal et elle disait que JCL lui avait envoyé ces mails là… C’est une absurdité puisqu’ils sont en conflit… Comment une personne en conflit avec une autre personne peut lui envoyer ces mails et ensuite lui dire merci… Moi, je me dis aussi, si la Section de Recherche au Sénégal continue cette enquête-là, qu’elle vérifie l’ordinateur de Swenna pour voir comment elle est entrée en contact avec ces documents.

KEWOULO : Je vous remercie, Hugues Lausberg, je rappelle que vous avez été le témoin clé et déterminant de ce projet d’internement de Monsieur JCL par son épouse Huguette Elsocht à l’hôpital psychiatrique et qui a échoué grâce à vous.