Hygiène corporelle :l’avis des dermatologues sur la fréquence de douche

Dans une enquête de 2012 menée auprès de plus de 5 700 adultes américains, plus de 60% ont déclaré prendre une douche au moins une fois par jour, selon des dermatologues cités par The New York Times. Cependant, les experts soulignent qu’il n’y a pas d’approche universelle en matière de fréquence de douche, car cela dépend de divers facteurs tels que le type de peau et de cheveux, ainsi que le niveau d’activité physique.

Le Dr. Joyce Park, dermatologue à Seattle, explique que se doucher trop souvent peut assécher la peau, aggraver les problèmes cutanés tels que l’eczéma et déclencher des irritations. Cependant, certaines personnes, comme celles qui transpirent beaucoup ou qui ont les cheveux gras, peuvent bénéficier de douches quotidiennes pour rincer la sueur et l’accumulation de produits.

Pour ceux souffrant de pellicules, le Dr. Azadeh Shirazi, dermatologue en Californie, recommande également de se laver quotidiennement pour éliminer les champignons responsables des pellicules. En revanche, les personnes ayant la peau sèche, sensible ou sujettes à l’eczéma peuvent opter pour des douches moins fréquentes, tous les deux jours par exemple, pour éviter l’irritation et la sécheresse cutanée.

Les experts conseillent également de limiter l’utilisation de savon aux parties du corps qui en ont le plus besoin et d’éviter les douches trop chaudes ou trop longues, car elles peuvent irriter la peau. Pour minimiser la sécheresse cutanée, il est recommandé d’utiliser des nettoyants doux ou des savons contenant des ingrédients hydratants tels que l’acide hyaluronique et les céramides.

Pour résumer, il est important de prendre en compte les besoins individuels de chaque personne en matière d’hygiène corporelle et de consulter un dermatologue en cas de préoccupations spécifiques.