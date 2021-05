C’est une affaire digne d’un scénario de film policier, ce genre d’intrigue qui met en jeu une veuve noire prête à tout pour parvenir à ses fin, que la section de Recherches de la gendarmerie nationale a épluché le mois dernier et envoyé le dossier sur la table du procureur. Et elle met en scène une ressortissante belge, Huguette Elsocht qui, “pour se débarrasser” de son mari milliardaire, s’est fait prescrire un certificat médical attestant que son époux est atteint de troubles neuropsychiatriques. Avec ce faux document, elle est repartie au Cap Skirring pour tenter de faire interner M. Jean-Claude Logé, son époux, à l’hôpital psychiatrique de Kénia, à Ziguinchor. Et l’homme a échappé de justesse à l’internement…Enquête.

C’est l’une des ces affaires scabreuses que leurs protagonistes croient pouvoir étouffer et enterrer jusqu’à ce que Kéwoulo commence à s’y intéresser. En effet, après plusieurs semaines d’investigation, Kéwoulo est en mesure de révéler qu’une ressortissante belge, résidente au Cap Skrirring en Casamance, a projeté de se “débarrasser” de son mari, lui aussi belge, en le faisant passer pour “un fou dangereux” en vu de s’approprier ses biens. Et dans son projet, elle a bénéficié de l’aide de deux médecins sénégalais: Le Dr Léopold Gaston Boissy, médecin à l’hôpital psychiatrique de Thiaroye, du Dr Farid Ghozayel de la clinique La Madeleine de Dakar. Pour arriver à ses fins, Mme Huguette Elsocht, Zvéna Stajia pour le public, à en croire Jean-Claude Logé “elle profité de mon admission à la clinique la Madeleine à Dakar et j’ai subi une opération bénigne pour me déclarer fou et décider de m’interner dans un asile de fou où je devais mourir. Comme ça, elle s’approprierait mes biens. Des biens estimés à plusieurs milliards de F CFA.”

Interpellée par Kéwoulo, Mme Huguette Elsocht qui avait donné son accord, pour nous prouver que “M. Logé ne disait pas la vérité”, s’est ravisée au motif que “Kéwoulo ne devait pas donner foi à la parole d’un homme qui a toujours perdu tous ses procès au Sénégal.” Aussi, elle a demandé à Kéwoulo a surseoir à ses publications sous peine de poursuites judiciaires. Et d’attendre dans 3 semaines, le temps qu’elle finisse son marathon judiciaire contre Logé, “d’autres procès que je vais gagner comme toujours”, a-t-elle fait savoir. En attendant ces décisions de justice, des investigations menées par Kéwoulo ont permis de savoir que c’est en mai 2016 que les déboires de M. Jean-Claude Logé ont commencé au Sénégal. Et depuis il n’a jamais réussi à redresser la barre embourbé qu’il est dans un imbroglio judiciaire. Cette année-là, après avoir découvert le pays de la Téranga, M. Logé, qui a été le Manager belge 96-97, avait après son départ à la retraite décidé de s’installer au Cap Skirring après avoir, avec sa jeune épouse, fait le tour du Sénégal. “J’étais au Sénégal depuis 3 ans. Et subitement, j’ai eu un méningiome et j’ai été opéré à La Madeleine par le Dr Farid Ghozayel. Il m’a sauvé la vie, et, ironie du sort, il a mis ma vie en danger.” A confié Jean-Claude Logé à Kéwoulo.

Si, à l’étape actuelle de notre enquête, toutes nos tentatives de faire réagir Farid Ghozayel n’ont pas abouti, Kéwoulo est en mesure de révéler que, “sur la demande insistante de Huguette Elsocht” qui trouvait que “son mari n’était plus le même et qu’il serait devenu violent et dangereux“, c’est le Dr Ghozayel qui a mis en relation Zvéna Stajia et le Dr Léopold Gaston Boissy de l’hôpital psychiatrique de Thiaroye. “Et sans jamais me voir, ce Boissy a attesté que je suis fou et qu’on devait m’interner.” S’est époumoné Jean-Claude Logé, atterré qu’un médecin de ce niveau puisse être aussi malhonnête et signer sa descente aux enfers. Pour sa part, le Dr Léopold Boissy, interpellé par Kewoulo, s’était dit disposé à nous recevoir et à nous dire sa part de vérité, face à face. Aux dernières nouvelles, il a décidé de ne plus évoquer ce dossier “qui est pendant devant la justice.”

En attendant qu’il daigne faire face à ses responsabilités devant la justice et devant l’opinion, Kéwoulo est en mesure de révéler que le Dr Boissy a été entendu par les enquêteurs de la Section de recherches. Et, après avoir reconnu être l’auteur de ce fameux certificat médical, il a clairement avoué n’avoir jamais vu ni consulté le sieur Jean-Claude Logé. Pour sa défense, Le Dr Léopold Boissy a fait savoir que c’est à la demande téléphonique du Dr Farid Ghozayel, qui est le cardiologue de M. Logé, qu’il a accepté de rencontrer Mme Huguette Elsocht. “Je l’ai rencontré et elle m’a rapporté le comportement violent de son mari, en me ramenant des papiers qui montraient qu’il avait subi une intervention chirurgicale au niveau temporal et occipital et que depuis un certain temps il avait de chaudes humeurs….” A fait savoir le Dr Boissy.

Pourtant, sur le fameux certificat médical signé de ses mains le 10 juin 2016, le Dr Boissy qui a affirmé suivre M. Logé a écrit: “il présente une affection neuropsychiatrique aiguë depuis deux mois. Il a un trouble de comportement de type psychiatrique en rapport avec des lésions cérébrales opérées il y a deux ans…” Sans commentaire… Pour sa part, le Dr Farid Ghozayel, entendu par les gendarmes, a déclaré avoir simplement remis le numéro du psychiatre et ne l’avoir jamais appelé pour qu’il fasse ce faux document aux conséquences désastreuses pour cet homme aujourd’hui âgé de 80 ans et qui a failli finir ses jours dans un asile de fou. “Jean-Claude Logé venait souvent en consultation à la clinique en compagnie de son épouse. Un jour, elle s’est présentée toute seule et m’a fait savoir que son mari était devenu agressif et m’a demandé le contact d’un médecin psychiatre. je lui ai donné le numéro de Boissy. C’est tout ce que j’ai fait.” A conclu le Dr Farid Ghozayel, cardiologue à la clinique La Madeleine de Dakar.