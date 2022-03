L’imbroglio Jean-Claude Logé se complique davantage depuis ce 15 février 2022. En effet, alors que le juge d’instruction du 4ème cabinet a déjà auditionnée et placée Mme Huguette Elsocht dite Swenna Stoja sous contrôle judiciaire, un nouveau larron est entré en jeu. Et a juré à tous ses potes et complices qu’il est venu pour “dieul dème“, (NDLR, entendez (prendre et partir.) Et, cet escroc de plus qui convoite les restes de Jean-Claude Logé n’est pas n’importe lequel des disciples de Ali Baba. Il a un palmarès long comme un bras….

L’homme qui vient de se signaler dans ce sulfureux dossier Jean-Claude Logé se nomme Djiby Diop Thiam. Escroc notoire et malfaiteur fiché partout en Europe, il est aujourd’hui âgé de 52 et aussi loin que l’on remonte à ses sources, tout le monde est unanime à dire qu’il a fait ses humanités Dieupeul même s’il serait né à Mbédiène. Se présentant tantôt comme un riche homme d’affaires, un marabout et parfois un multiplicateur de billets de banque, l’homme que tous croyait à Molenbeek-Saint-Jean a réussi, en ce mois de février, à entrer dans la somptueuse résidence de Jean-Claude Logé à la Baie de Boucotte, au Cap Skirring. A en croire des informations en possession de Kéwoulo, “après avoir réussi à flouer un homme d’affaire à Bruxelles”, Djiby Diop Thiam -il se présente parfois à ses victimes sous le nom de Jimmy- est arrivé au Sénégal où il a vécu ces dernières semaines, dans une villa que Huguette Elsocht a pris en location, à Amigo Bay, pour quitter la résidence isolée de la baie de Boucotte.

Arrivé dans la vie de Swenna comme “un marabout capable de multiplier des billets de banques”, Djiby Diop Thiam a réussi, on ne sait par quelle magie, à épouser la femme qui a comploté avec le Dr Léopold Boissy pour faire passer le milliardaire belge, Jean-Claude Logé, pour un fou. Et le faire interner à l’asile des aliénés de Kénia, à Ziguinchor. A en croire certaines sources bien au fait de la vie du nouveau couple, “Djiby a fait savoir qu’il est au Sénégal pour une grosse opération financière. Et, il cherche, avec Swenna, à vendre la villa que Jean-Claude Logé revendique la paternité. Après cette vente, le couple compte quitter la Casamance pour avoir la paix.” Si Swenna compte se débarrasser de cette villa dans laquelle elle craint que Jean-Claude vienne l’y attaquer et veut, en conséquence, la vendre, Djiby Diop Thiam, lui, est pressé de mettre la main sur cette immense fortune que “Huguette Elsocht a volé à (son ex-mari) avec la complicité de la CBAO.”

C’est pour cette raison que, alors qu’il avait toujours épousé de nombreuses femmes sans s’encombrer d’officialiser ses unions, Djiby Diop Thiam s’est empressé “de faire le nécessaire” pour légaliser sa situation maritale avec Huguette Elsocht. “C’est pour assurer ses arrières. Et qui sait ce qui peut arriver dans cette union de dupes, où chacun croit avoir trouvé son pigeon?“, murmurent des sources au fait de ce mariage. Pour rappel, Djiby Diop Thiam avait été condamné, en de nombreuses reprises par la justice sénégalaise pour des faits d’abus de confiance et d’escroquerie. L’une de ses escroqueries les plus célèbres a été commise aux dépends de l’homme d’affaires, Cheikh Amar. Ce dernier, qui a vu ses millions partir en fumées, avait réussi à le faire arrêter. Et à le faire emprisonner à Reubeuss.

A Strasbourg, aussi, il a fait de la prison pour avoir escroqué des turcs et un compatriote sénégalais qui l’avait accueilli, gratuitement, chez lui croyant “avoir affaire à un homme d’affaires honnête qui partait à Bruxelles pour y rencontrer ses partenaires“. Informé de cette nouvelle situation de son ex-épouse, Jean-Claude Logé a fait savoir que “c’est une preuve de plus qu’il avait affaire à une vraie criminelle.” “Parce que, il y a moins de deux semaines, elle faisait appel de la décision de divorce que la justice belge a prononcé entre nous. Et, si au lendemain de cet appel, elle vient à se remarier, cela fera davantage réfléchir les juges belges quand ils apprendront cela En attendant que la justice sénégalaise ne veuille se réveiller sur la personnalité de cette femme.”