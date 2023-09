Huit cent éléments du Groupement mobile d’intervention (GMI) de la Police nationale seront mobilisés pour assurer la sécurité des biens et des personnes lors du Gamou annuel de Médina Baye prévu demain mercredi 27 septembre.

En prélude au Gamou International de Médina Baye, le commissaire central de Kaolack a fait face à la presse pour faire la situation sécuritaire relative aux préparatifs du Maouloud.

En ce qui concerne le Gamou de Médina Baye, 800 éléments de la police sont mobilisés cette année dont 600 éléments du GMI. En plus, 200 éléments du service régional de sécurité publique de Kaolack vont être déployés sur le terrain, a informé le commissaire central de Kaolack, Aliou BA.

Il est aussi prévu la mise en place de 2 postes de police avancés, la dotation de caméras de surveillance et de drones qui vont survoler tout Kaolack.

Les autres forces de défense et de sécurité, notamment la Douane, les eaux et forêts, les sapeurs-pompiers ainsi que des agents de sécurité de proximité (ASP), seront mises à contribution pour gérer tous les aspects sécuritaires en amont et à l’intérieur de la commune.

Déjà 12 arrestations

Lors des dernières opérations de sécurisation, au moins 12 individus ont été interpellés pour des cas de vol…